El TSJA pide pagar a los dueños de las expropiaciones del Paseo Marítimo

El alcalde de Almería ha quedado expuesto a la voluntad de uno de los antiguos propietarios de terrenos en su día expropiados por el Ayuntamiento para ampliar el paseo marítimo, quien podría reclamar responsabilidades penales por no haber recibido aún el pago de intereses de demora reconocidos por los tribunales de Justicia. Por el momento, el Consistorio deberá abonar una multa de entre 150 y 1.500 euros, cantidades que podrían reiterarse hasta la completa ejecución del fallo judicial.

Mediante un auto emitido el día 10 del pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), le ha requerido "personalmente al señor alcalde del Ayuntamiento de Almería" que proceda, mediante la comunicación oportuna al servicio oportuno, al pago de los intereses adeudados. Le daba un plazo de diez días junto con la advertencia de que, "en el caso de no atender el requerimiento y tras los trámites previstos en el artículo 112 de la LJCA le podrá imponer multa de 150 y 1.500 euros, que se podrá reiterar hasta la completa ejecución del fallo judicial, o bien se pondrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que le pudiera corresponder".

Este último auto responde a la desobediencia municipal de otro auto anterior, del día 3 de abril, en el que se le daba al Ayuntamiento el plazo de un mes para pagar la cantidad pendiente de intereses por importe de 17.930 euros. Transcurridos esos diez días, el particular aún no ha recibido las cantidades establecidas por el TSJA por lo que, si bien no se plantea por el momento reclamar responsabilidades penales contra el alcalde aunque, como afirma, podría hacerlo, el Ayuntamiento sí se enfrenta a las multas indicadas.

Los intereses corresponden a la suma acumulada desde 2008 hasta la fecha, por una disputa judicial por las valoraciones hechas sobre una propiedad, afectada por la primera fase de la ampliación del paseo marítimo, ya ejecutada, de una extensión de 900 metros cuadrados con una edificación de 140 metros, chalet que fue derribado.

Ante la disparidad de precios, el Consistorio recurrió a la Comisión de Valores que estableció en 2008 un justiprecio que fue recurrido. Como resultado de este proceso, que se ha prolongado más de ocho años, los juzgados reconocían parte de la reclamación del particular, obligando al Ayuntamiento al pago de los citados 17.930 euros de intereses, a contar desde aquella fecha.