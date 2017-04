Talleres contra los comportamientos y roles sexistas en los institutos de la provincia

El IAM y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) están visitando diferentes centros de Educación Secundaria de la provincia, para la realización de talleres para la prevención de la violencia de género en la adolescencia y la juventud. Estos talleres forman parte de la campaña de sensibilización No te pierdas, sin libertad no hay amor', con la que se pretende que el alumnado aprenda a identificar y prevenir las conductas machistas. La campaña 'No te pierdas, sin libertad no hay amor', fue iniciada por el IAM y el IAJ 2016. Esta iniciativa dirige us esfuerzos especialmente a los grupos de iguales o amistades, pilar de apoyo de las personas adolescentes en momentos de conflictos y que, según se ha detectado desde el equipo de profesionales del IAM, suelen respaldar al maltratador en el momento de la ruptura, debido a la manipulación de éste. El IAM y el IAJ han llevado ya los talleres basados en esta campaña a los centros educativos de las localidades de Albox, Cantoria, Tíjola, Berja, Dalías y Vícar, además de a los IES Azcona y Celia Viñas de la capital. Los talleres han contado con la participación de la coordinadora provincial del IAM en Almería, Francisca Serrano, y el coordinador provincial del IAJ en Almería, Ramón Soto. Francisca Serrano ha recordado que "la violencia de género ha de prevenirse a edades tempranas, pues son muchas las ocasiones en las que los y las jóvenes no saben siquiera discriminar entre una conducta machista o de riesgo de violencia de género, y no pueden poner los límites correspondientes ni pedir ayuda, que todos sabemos que es el primer recurso para solucionar un problema; es por ello que tenemos que trabajar la coeducación y la concienciación entre los más jóvenes, ya que a veces se produce la situación paradójica de que la persona apoyada por el grupo de amigos es la que maltrata, y no la victima".