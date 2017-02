"Tener con nosotros a los MIR rejuvenece el hospital y es un signo de calidad"

"Cuando yo hice el MIR, tuve un tutor que supo transmitirme la pasión y la ilusión en el día a día de esta profesión. Tanto que yo he querido ser tutora para poder enseñar esto a mis alumnos". Marta Casado es tutora de los Médicos Interno Residentes (MIR) de digestivo en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Especialista en Gastroenterología, apasionada incondicional de su trabajo ha incidido en que "en los últimos años la docencia en este hospital ha experimentado un avance espectacular". "Se cuida muchísimo". Para esta profesional de la medicina, "tener con nosotros a los MIR rejuvenece el hospital", además de que "la docencia es un signo de calidad, y un pilar fundamental en este momento". La doctora Casado ha destacado la labor de la jefa de estudios de Torrecárdenas, Presentación Ataz, "desde su llegada a este servicio se han obtenido muchos logros, entre los que hay que destacar las 14 horas al mes que tenemos los docentes para dedicar a los residentes; también se elaboró una programación y se adaptó un nuevo espacio para la formación". La responsable de formación del Complejo Hospitalario por su parte ha detallado, que en este momento hay un total de 152 especialistas en formación en un total de 26 especialidades acreditadas; Análisis Clínicos; Anatomía Patológica; Anestesiología y Reanimación; Aparato Digestivo; Cardiología Cirugía General y AD; Cirugía Oral y Maxilofacial; CO y Traumatología; Enfermería Obstetricia-Ginecológica; Enfermería Pediátrica; Enfermería Salud Mental; Farmacia Hospitalaria; Hematología y Hemoterapia; MF y Rehabilitación; MF y Comunitaria; Medicina Intensiva; Medicina Interna; Nefrología; Neurología; Neurocirugía; Obstetricia y Ginecología; Oftalmología; Pediatría y Áreas Específicas; Psicología Clínica; Psiquiatría, y Radiodiagnóstico. Hay un tutor por cada 5 residentes encargados de orientar al MIR en su proceso de formación en el que se incluyen los aspectos científico técnico; humanista y socio sanitario. Para presentación Ataz, "la labor del tutor es una de las más difíciles que tiene un médico, pero sin duda la más gratificante a la vez". "Es el facultativo docente el que determina si el residente está preparado para ejercer la profesión médica". Y en el camino de formarse y crecer como una gran especialista en Gastroenterología se afana Cristina Sanjuan. Una joven de 27 años que se encuentra inmersa en el tercer año de MIR en el Hospital Torrecárdenas. Natural de Logroño, confiesa que cuando tuvo que elegir el hospital en el que hacer la residencia "no quería un hospital grande porque la docencia se ve más mermada". "Torrecárdenas no es un gigante pero tampoco es pequeño, y tiene una serie de cualidades que me hicieron elegirlo". "Entre ellas que el servicio de mi especialidad es muy completo; la atención es muy exclusiva, la docencia muy accesible; dispone de una amplia oferta de cursos de formación para residentes; y además está en una ciudad que me gusta". Sobre el por qué decidió estudiar medicina, Cristina señala que "en mi caso la vocación llegó después". "Me gustaban mucho las ciencias, y tenía algún familiar médico, y finalmente creo que ha sido una decisión muy acertada". Tras seis años de universidad, "llegas aquí y todo es diferente. Dejas los libros y te das cuenta de que los pacientes son una realidad". "La especialidad la tenía muy clara, principalmente por la cercanía con el paciente, y por la habilidad que requieren las endoscopias". A lo largo de estos tres años como residente, Cristina insiste en que "no podría elegir un momento como el mejor de todos los vividos aquí, porque desde que nos recibieron, la forma de hacerlo ya te hace sentir especial". "Es cierto que en el primer año es cuando tuve más logros, porque empiezas a ver la luz después de salir de la universidad". Actualmente "me encuentro en un momento muy feliz porque estamos trabajando en un proyecto de investigación muy ambicioso". A sus 27 años cree que cuando acabe su residencia se decantará por la sanidad pública, si bien para ella su formación es su prioridad "e iré donde sea necesario a ejercer mi especialidad". Los servicios de Formación, Docencia, Investigación, Comunicación y Políticas Sociales del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, fueron unificados hace poco más de tres años en una nueva unidad denominada Formación y Políticas Sociales. Los profesionales y usuarios del centro tienen a su disposición desde entonces un espacio remodelado de 240 metros cuadrados, en el que también tiene su sede el Comité de Ética de la Investigación Centro-Almería. La unidad de Formación y Políticas Sociales se ubica en el semisótano del Hospital Torrecárdenas y cuenta con cinco despachos, un aula de formación, un archivo y un espacio común de uso múltiple. Desde esta zona se ofrecen servicios de apoyo y asesoramiento a los profesionales del Complejo Hospitalario que participan en tareas de docencia e investigación, además de acceso a recursos como la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público o cursos de formación. Esta unidad es el lugar de referencia para colectivos ciudadanos y pacientes, así como para quienes están implicados en las diferentes comisiones de participación ciudadana puestas en marcha por el centro. El Comité de Ética en la Investigación Centro-Almería, ubicado en la unidad, recibe los estudios de investigación sanitaria que se realizan en toda la provincia, para la evaluación de su pertinencia e idoneidad, desde el punto de vista ético. Además se encarga de realizar un seguimiento de estos proyectos de investigación, revisando las posibles dificultades que puedan surgir durante su desarrollo. La Unidad Integral de Formación Continuada es la encargada de organizar y coordinar todas las actividades formativas que se llevan a cabo en los distintos centros del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, ofreciendo además apoyo a aquellos servicios y profesionales que se encuentran en proceso de acreditación de competencias por parte de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Es además la responsable de la organización y promoción de las prácticas profesionales que realizan en el complejo hospitalario los estudiantes universitarios de Enfermería y Fisioterapia, así como los alumnos de los ciclos formativos de la rama sanitaria. En cuanto a la Unidad Docente, esta es la responsable de garantizar que cada uno de los especialistas internos residentes (EIR) del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, cuente con un plan individual de formación, adecuado a su especialidad, además de organizar las rotaciones externas y las evaluaciones anuales. Participa también en la acreditación y formación de los tutores clínicos y en la elaboración de planes de calidad docente.