Tirar la basura fuera de horario tendrá multa de hasta 750 euros

Arrojar al contenedor la basura fuera del horario establecido, tirar una colilla o chicles al suelo, regar plantas produciendo derramamientos o sacudir prendas o alfombras en la vía pública desde ventanas, balcones o terrazas será sancionado con entre 120 y 750 euros desde el momento en que entre en vigor la Ordenanza Municipal de Limpieza en Espacios Públicos y Recogida de Residuos (previsiblemente a mediados de marzo), aprobada ayer en pleno en el Ayuntamiento de Almería, además, con el consenso de todos los partidos políticos, quienes se congratularon de haber podido aportar en un reglamento que consideran más que decente.

"El voto va a ser favorable", explicaba el concejal socialista Cristóbal Díaz, argumentando que es "un sí consecuente y justificado en el trabajo que hemos desarrollado todos los partidos políticos. El texto inicial era mejorable. De ahí que en el texto definitivo se incluyan referencias a la educación ciudadana, forma y gestión de los servicios o ámbito o aplicación de la norma". Eso sí, para Díaz "las actividades en ámbitos públicos se podría haber regulado mejor".

Carolina Lafita tomó posesión como edil tras la marcha de Nicasio Marín

Rafael Burgos, concejal de Ciudadanos, incita a que, lo antes posible, se ponga en marcha una campaña de difusión para que la gente tenga conocimiento de la ordenanza "para que la gente conozca los horarios y no se pierdan". Estos no son otros que de 21:00 a 23:00 horas en época de verano y desde 20:00 a 22:00 horas durante el invierno. En el caso de los locales comerciales, podrán depositar los residuos cuando cierren sus negocios. El concejal del PP, Juanjo Alonso, explicó que se realizará campañas informativas como las que ya se están realizando en diversos colegios de la capital. Además, los policías locales recibirán formación sobre la ordenanza. Otros ejemplos de conductas que son reguladas es el vertido de los condensados de los aparatos de climatización, facilitar alimento a animales, salvo en los lugares habilitados para ello, o no recoger, de manera inmediata, los excrementos evacuados por los animales de compañía en la vía pública.

Además, existen dos acciones calificadas como muy graves con multas de entre 1.500 y 3.000 euros. Se trata del abandono o vertido incontrolado de cualquiera de los residuos cuya gestión es de competencia municipal, cuando se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente y depositar en los contenedores y, en general, en los elementos de recogida de residuos, objetos que produzcan daños o averías graves a los vehículos de recogida o a cualquier otra maquinaria que se utilice para la recogida de residuos.

El otro punto de relevancia del pleno, aunque en este también se veía venir aprobación, era el de alargar la Feria de Almería en un día (nueve en total) y que arranque durante el viernes por la noche.

"Nos congratulamos de que se haya rectificado en las fechas de la Feria, como ya propusimos el año pasado para empezar un viernes. Esperamos que la Comisión de Feria trabaje, funcione y se lleven a cabo las propuestas que surjan de ella", explica el socialista Cristóbal Díaz.

"Fue un compromiso que el alcalde ya tomó durante la pasada feria. Los mismos feriantes ya nos lo trasladaron. Mantenemos muchas reuniones con todos y cada uno de los sectores", añadió la concejala de Cultura, Ana Martínez Labella.

Además, durante el pleno también se produjo la toma de posesión como concejala del Partido Popular Carolina Lafita tras la renuncia voluntaria de Nicasio Marín.