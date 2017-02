"Trabajaremos para que el talento del campus se quede en la provincia"

Magdalena Cantero es la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería. Lleva poco más de cinco meses en su cargo, pero es tiempo suficiente para tener claras sus metas y la fundamental es dar a conocer el Consejo, cuya misión principal puede resumirse como el órgano que promueve las relaciones entre la universidad y su entorno cultural, empresarial, económico y social al servicio de la calidad de la actividad universitaria.

-Lleva poco tiempo al frente del Consejo Social de la UAL, pero suficiente para valorar este nuevo cargo. ¿Qué balance hace?

-Siempre he admirado, valorado y tenido muy en cuenta el valor de la Universidad de Almería, bueno, de la universidad en general. Para mí ha sido un honor que se me planteara trabajar por mejorar la universidad, sobre todo, porque soy consciente de que cuanto más mejore, más mejorará Almería y la provincia. Solo hace falta pensar como sería Almería si no tuviéramos el campus de La Cañada, ya que éste contribuye a la formación de personas que nutren a las empresas, tenemos casi 15.000 estudiantes que son los que en la actualidad estudian en el campus, más de 1.000 personas que allí trabajan. Tener la Universidad en Almería ha sido un antes y después.

-¿Cuál ha sido el primer reto que se ha marcado?

-Los consejos sociales de las universidades pienso que hasta ahora han tenido un papel reactivo y ahora lo que pretendemos es aportar, trabajar y mejorar, para ello considero que uno de los retos que debemos plantearnos es que cada vez más el consejo social sea más proactivo. Queremos convertirnos en un elemento que tenga iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades futuras de la Universidad. Es un mensaje que he trasmitido al resto de consejeros, que tenemos que dejar de ser reactivos para convertirnos en proactivos.

-Hablando de futuro, la UAL ha puesto en marcha su Plan Estratégico 2016-19 (PLAN_UAL).

-La Universidad de Almería en estos momentos vive un periodo dulce, ya que por primera vez la Universidad tiene un plan estratégico y unas líneas fundamentales. La UAL cumple en 2018, 25 años de vida y, aunque joven, está marcándose qué quiere ser de mayor, está estableciendo en ese plan estratégico cuales son las líneas de futuro en sectores tan estratégicos y tan importantes para Almería y Andalucía como el sector agrolimentario, las energías renovables, con un centro de investigación puntera y de carácter internacional como Ciesol, y el tema del agua. Por primera vez, la Universidad marca el rumbo que quiere seguir y eso es importante para su posicionamiento internacional.

-Aunque damos por hecho que se conoce, ¿podría explicar qué es el Consejo Social de la Universidad de Almería?

-Es el órgano de participación de la sociedad en la universidad. Es un órgano de comunicación bidireccional, porque a su vez pone en contacto a la sociedad con la universidad y al contrario. Por tanto, es un órgano de gobierno fundamental, aunque no tengamos una función ejecutiva.

-Por tanto, ¿son el principal transmisor de información y comunicación entre la universidad y la sociedad?

-Sí, somos el nexo de la sociedad con la universidad y al contrario. Trabajamos apoyando todas las iniciativas que desarrollan el equipo de gobierno y el rector con lealtad absoluta, pero estamos pendientes de qué deficiencias se detectan y de qué manera se puede potenciar y reactivar la universidad de Almería aportando la parte social y empresarial para incentivar que en determinadas líneas la universidad intensifique su contacto con su entorno.

-Eres su presidenta, pero ¿quién más lo compone?

-La ley orgánica de Universidades establece cómo se designan los miembros del consejo. En la actualidad hay 26 miembros. Es un consejo social en el que hay representación de todo el tejido productivo de la provincia. Hay una amplia representación agrícola con la incorporación de Dolores Ascensión Gómez Ferrón, gerente de Clisol Agro, José Antonio Santorromán Lacambra, gerente de Agrobío, y Cristóbal Aránega Cuevas, director general del grupo Crisara, pero también del sector turístico y del mármol. También está representado Asempal, además de alumnos, PAS, sindicatos… Hay una representación amplia y global de la universidad, pero fundamentalmente de la sociedad.

-¿Cuáles son sus principales funciones?

-Las funciones que tenemos vienen reguladas por la Ley andaluza de Universidades y por la Ley orgánica de Universidades. El consejo tiene fundamentalmente cuestiones en el ámbito de la docencia, de la planificación y de las actuaciones que la universidad tiene con el territorio, con la ciudad y la provincia de Almería en este caso y también una función principal que se produce en el ámbito económico y presupuestario, ya que es el órgano que se encarga de aprobar las cuentas anuales de la Universidad.

-Hablando de cuentas, acaban de firmar un acuerdo con la Cámara de Cuentas de Andalucía.

-Sí, hemos sido la primera universidad de Andalucía firmar un acuerdo con la institución fiscalizadora andaluza, que llevará a cabo anualmente la auditoría de cuentas y de legalidad de la Universidad de Almería.

-Hablando algo más del Consejo, ¿cómo está constituido?

-Está constituido por tres comisiones: la Comisión de Normas y Calidad de la Enseñanza, que se encarga de aprobar las nuevas titulaciones de la UAL, ya sea un grado, máster o titulo; la comisión de Financiación y Presupuesto, que se encarga de aprobar las cuentas anuales de la UAL; y la Comisión de Planificación, Estrategia y Relaciones con la Sociedad.

-Ya tienen sobre la mesa de trabajo su Plan de Actuaciones para 2017. ¿cuáles son las principales estrategias a ejecutar?

-Como es cierto que existe un profundo desconocimiento de qué es y qué papel juega el Consejo Social en el ámbito universitario, el plan estratégico para este año pretende varias cosas muy concretas que podemos resumir en tres objetivos. En primer lugar, queremos potenciar el acercamiento y la interacción de la universidad con los ciudadanos, además de intensificar la colaboración con el tejido empresarial, social e institucional. También se trabajará en adaptar la oferta formativa a las necesidades específicas de los sectores claves en Almería, que en este caso serían la agricultura, las energías renovables y el agua. Son sectores estratégicos y además punteros y claves en la Universidad de Almería, que la distinguen y la posicionan respecto a otras universidades andaluzas y españolas. Desde que llegué al cargo he intentado y lo sigo intentando mantener un contacto directo con el tejido social, económico y empresarial de la provincia.

-Queda por citar el tercer objetivo del Plan.

-Tenemos como reto que todos los alumnos de la Universidad de Almería se queden en la provincia, y que puedan conseguir un puesto de trabajo en nuestro territorio, ya que de esa manera toda esa capacidad y talento estudiantil, además de la inversión que se ha hecho en esos almerienses, se podría quedar en nuestra provincia. De ahí que intentaremos fomentar iniciativas que favorezcan la inserción laboral de los egresados. Estamos llegando a acuerdos significativos de lo que esperan los empresarios y la sociedad en general de la UAL, qué necesidades formativas tienen para sus trabajadores y para futuros empleados. En ese sentido estamos empezando a desarrollar una línea específica de trabajo.

-¿Qué otras iniciativas hay en marcha?

-Estamos iniciando un trabajo de análisis para conocer los motivos para que exista una fuga tan importante de alumnos. Lo hemos apreciado tanto en el Poniente como el Levante almeriense. Con este estudio queremos analizar esos datos en profundidad y conocer cuál es la situación y el hándicap que les mueve a esos alumnos para irse a otros campus y no se quedan en Almería. Es algo que consideramos muy importante, porque a fin de cuentas es talento de nuestra provincia que se va a otros lugares y lo que nos interesa es formar al mayor número de almerienses y que ese talento, productividad y conocimiento intelectual se quede aquí.

-Si algo no se ha logrado en muchos años es que el campus tenga presencia en el centro. ¿Es un reto para usted como presidenta?

-Sí es verdad que existe una demanda histórica, diría yo desde el origen de la Universidad de Almería, de intensificar la presencia del campus en la ciudad. Algo que sería necesario e importantísimo. Desde luego esa demanda siempre ha estado vinculada al casco histórico y al centro de la ciudad. Sin duda, me consta que el rector de la UAL tiene interés por lograr que esa presencia activa y cultural se haga realidad y como Consejo apoyaremos ésta y cuantas iniciativas estén relacionadas en este sentido.