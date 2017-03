Trabalón: "Siempre hemos dado licencias con informes"

"Nosotros hemos dado siempre todas licencias con informes técnicos y jurídicos, que en esas fechas las diese Manolo me extraña mucho". Así se pronunciaba este lunes en respuesta al fiscal Cándido Trabalón (PA), exalcalde de Zurgena, al ser interpelado por las licencias urbanísticas supuestamente ilegales concedidas por el que fue su edil de Urbanismo y Teniente de alcalde, Manuel Tijeras.

Trabalón fue el primero y único en declarar -y ni siquiera por completo, ya que continuará este martes- de los 25 acusados en la operación 'Costurero', que de alguna forma da el pistoletazo de salida a las macrocausas judiciales por presuntos casos de corrupción urbanística en la provincia de Almería. Enfrentándose a 180 años de prisión, el exregidor se mostró desmemoriado pero negó por activa y por pasiva haber recibido prebendas "a cambio" de las licencias, defendiendo la legalidad de su gestión.

Negó que hubiese ilegalidades en las cinco viviendas construidas en terrenos de su familia en Los Menchones y reiteró que las licencias eran aprobadas en pleno fue porque la oposición imposibilitó la creación de una Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento, que al ser el de un municipio de menos de 5.000 habitantes no estaba obligado a ello, señalando que quien tenía delegadas las competencias urbanísticasera Manuel Tijeras; y que, en el caso de las que se concedieron por silencio administrativo positivo, "era la secretaria municipal la encargada de hacer las certificaciones" y él daba el visto bueno".

Precisamente, María Trinidad L.G., la anciana exsecretaria del Ayuntamiento, puede haber puesto contra las cuerdas la defensa de Trabalón y Tijeras, debido a que reconoció haber realizado los hechos por los que la acusa la Fiscalía, mostrando su conformidad con una pena de 18 meses de prisión por 29 delitos de prevaricación urbanística. No fue la única, también aceptaron penas, en este caso de 6 y 18 meses de prisión, respectivamente, el arquitecto José María G.R. y su socio y exarquitecto municipal, Francisco S.G.

Estos tres acusados se suman a los cuatro que el año pasado ya mostraron distintas conformidades en la vista de cuestiones previas celebrada en mayo, entre los que destaca el extécnico municipal Carlos Domingo B.F. Los tres 'conformados' de ayer no entrarán en prisión, porque se suspenderá la pena, y otros dos acusados más no lo harán porque ya han muerto. Así que la causa sigue con tan sólo 16 imputados por juzgar, entre ellos el el administrador de la promotora ZUYDI, Tomás Zurano, el empresario Antonio López; altos cargos de DIZU, de las empresas de Arboleas Promociones Inmobiliarias y Welcome to Sepanish Home, etc.

Los hechos descritos en la calificación del Ministerio Público, de 69 páginas son demasiado extensos para resumirlos. Un sin fin de presuntas licencias ilegales y promociones que en teoría fueron promovidas por Trabalón y Tijeras y que se desarrollaron en tres fases que comienzan en marzo de 2003, en este caso con la actuación en solitario del exconcejal de Urbanismo, quien habría concedido 40 licencias para un total de 80 inmuebles en distintas pedanías.

Posteriormente, ya de la mano con Trabalón, se habría dado luz verde a un centenar de permisos a promotoras con licencias aprobadas en pleno, pese a ser contrarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), actividad que presuntamente habrían realizado hasta finales de 2005.

Por último, a partir de febrero de 2006, habrían ideado otra fórmula para poder otorgar las licencias, valiéndose para ello del "silencio administrativo", de forma que éstas eran concedidas de forma automática pasado el plazo de tres meses fijado en los trámites administrativos de este tipo. Una versión que tendrá que quedar acreditada durante el desarrollo de una vista oral que promete ser tan compleja como mediática. Como decía aquel, la suerte está echada.