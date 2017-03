Tráfico intensifica la vigilancia del uso del cinturón

El uso del cinturón de seguridad en los vehículos, reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente. Este mensaje tantas veces repetido por instituciones, organizaciones y expertos de todo el mundo y demostrada científicamente su eficacia lleva a la Dirección General de Tráfico a realizar una nueva campaña con el objetivo de influir en aquellos conductores u ocupantes de vehículos que todavía no hacen uso de este dispositivo de seguridad.

En 2015, último año del que se tienen datos cerrados tanto de vías urbanas como interurbanas, el 22% (159) de los fallecidos usuario de turismo y furgonetas no utilizaban el cinturón de seguridad en vía interurbana. En vías urbanas no hacían uso del mismo 19 de los 70 fallecidos. Respecto a los heridos hospitalizados el 10% no llevaba puesto el cinturón.