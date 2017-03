UGT critica la "inacción" del alcalde ante el decreto de prejubilación de la Policía Local

La Sección Sindical de la Federación de Empleadas y Empleados Públicos (FeSP) de UGT Almería en el Ayuntamiento de la capital ha calificado de "incompresible que Ramón Fernández-Pacheco haga declaraciones en las que asegure que la plantilla está compensada y que esperará al Decreto de Jubilación para adoptar medidas en caso de que fuera necesario, cuando conoce perfectamente el déficit actual de agentes que padece la capital".

"Con estas declaraciones, el alcalde pone en duda la urgente necesidad de aumentar el número de policías, algo que consideramos una irresponsabilidad grave y una falta de compromiso, no solo con la Policía Local, si no con los ciudadanos de Almería" consideran los representantes de UGT. Manifiestan que "el alcalde debe adoptar las medidas necesarias, porque la falta de agentes que hay actualmente en la capital es indiscutible", asegurando que "la Policía Local no puede soportar por más tiempo que siga aumentando el déficit de efectivos en la plantilla".

Asimismo, los representantes de UGT en el Ayuntamiento han asegurado que "la inacción del alcalde y de su equipo de gobierno con la Policía Local, amparándose en el límite de la tasa de reposición durante diez años, ha relegado a la plantilla de Almería a una situación desastrosa. Muestra de ello, es que las plazas de las jubilaciones de los agentes se han ido amortizando mediante la contratación de empresas de seguridad privada, además se ha producido un envejecimiento progresivo de la plantilla hasta llegar a una edad media que supera los 48 años, concretamente, en la franja de edad de 50 a 60 años, hay 53 policías", lamentando que "esta falta de acción del alcalde está provocando desorganización interna y por consiguiente, una pérdida en la calidad del servicio".