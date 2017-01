Urgencias sigue siendo el servicio más denunciado por los almerienses

El servicio de urgencias de los hospitales almerienses sigue siendo el que más denuncias registra, tal y como indica el Defensor del Paciente en su memoria de 2016. Según el colectivo, a las urgencias le sigue el servicio de Cirugía General; listas de espera; Ginecología y Obstetricia y Traumatología. En total a lo largo del pasado año se contabilizaron en la provincia un total de 141 denuncias por parte de los usuarios hacia estos servicios, 14 más que las registradas en 2015, con un total de 127. Es ese año, también las urgencias fueron las que más reclamaciones recogieron, seguidas de Cirugía General; Traumatología; Ginecología y Obstetricia, y Transporte sanitario y ambulancias. El Defensor del Paciente ha incidido en que la comunidad autónoma de Andalucía cuenta con un modelo de gestión "low cost" , que ha convertido a la región española en la que "peores servicios sanitarios tiene". "El fundamento lo encontramos en las credenciales esgrimidas desde que gobierna Susana Díaz: un recorte de 1.600 millones de euros, 9.000 profesionales sanitarios menos, el cierre de 1.400 camas hospitalarias y a la cola en gasto sanitario por habitante (1.000 euros al año frente a los 1.500 euros que destina el País Vasco)". Es más, el 57% de los hospitales andaluces y el 28% de las camas son ya privados, con el añadido de haber gastado 385 millones en conciertos con empresas sanitarias. "El empeño político, de la presidenta, es mantener el sermón de la calidad, pero a costa de menos inversiones, pues el panorama de la sanidad andaluza se encuentra en estado de caos permanente, con todos los sectores, en pie de guerra, protestando para que se mejore el sistema sanitario andaluz", han apuntado desde el colectivo. Los recortes han precarizado las condiciones laborales y retributivas de los facultativos derivando en una situación de sobrecarga asistencial "insufrible". En vez de contratar personal, "la Junta ha reducido el tiempo por paciente de 7 a 6 minutos". Otra cuestión, que han calificado de "escabrosa", es de la que se ha tenido conocimiento a través del Sindicato Médico, de que "el SAS incentiva con mayor sueldo a los médicos que más recortan mediante un plus variable de productividad en función, por ejemplo, de recetar medicamentos genéricos". Una grieta más a anexar es que tanto los médicos, como los pacientes que hayan sufrido una negligencia médico sanitaria en la Sanidad pública andaluza se han quedado sin seguro de responsabilidad civil puesto que la multinacional Zúrich no ha querido seguir asegurando al sistema sanitario más pobre de toda España. Además, se da la circunstancia de que es la comunidad con mayores plazos para la reconstrucción mamaria, como hemos podido constatar. En definitiva, todas estas carencias no hacen más que alimentar el rumor de que "es falsa la tasa de 58 días de media para intervención que el SAS publicita como una de la mejores a nivel nacional, que significa un mes menos que en el SNS". "Nos frotamos los ojos y no nos creemos dicha cifra". Por otro lado, en torno a 94.500 andaluces están pendientes de pasar por las manos del cirujano. Neurocirugía, traumatología y cirugía maxilofacial, son las especialidades que presentan mayor número de enfermos. Está por ver si la reciente creada comisión (para mejorar las listas de espera) y el proyecto de Ley de Garantías y Sostenibilidad (para blindar la sanidad pública) obtienen sus beneficios o es pura labor de marketing de cara a seguir maquillando y disfrazando la situación caótica que tolera Andalucía.