Veda para mil cazadores

La caza vuelve a ser motivo de polémica en la provincia de Almería. Cuando aún la Junta de Andalucía no ha convencido a los aficionados de esta actividad deportiva con los periodos hábiles para la práctica del reclamo con la perdiz roja, el silvestrismo, o con los permisos para acabar con especies que están destrozando los cultivos en terrenos privados (Alto Almanzora y comarca de Los Vélez, por ejemplo, con especies como el ciervo o el arrui), entre otros problemas, una nueva normativa ha puesto en pie de guerra a cientos de cazadores que aseguran sentirse estafados por la administración autonómica.

La aprobación de los Planes de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) ha hecho temblar los cimientos de unos 50 cotos de la provincia, entre federados y privados (la mayoría). Su existencia puede tener los días contados pues, según la nueva normativa de la Consejería de Medio Ambiente, los terrenos de tres parajes naturales de Almería dejarán de tener actividad cinegética en Sierra Alhamilla, karst en Yesos de Sorbas y Desierto de Tabernas.

La noticia llega después casi 30 años de escuchar mucho 'ruido', de desencuentros entre la administración y la Federación, y de negociaciones en las que ya se anunciaba la medida. Es lo que muchos llaman "crónica de una muerte anunciada", pero que no ha sido hasta ahora, una vez aprobada, cuando los afectados, unas diez sociedades de cazadores, han decidido llegar "hasta donde haga falta" para que la administración andaluza modifique o suspenda estos planes que pueden suponer "graves perjuicios para estos parajes y para la fauna que en ellos habita, cuya población ha estado controlada hasta ahora con una gestión de caza sostenible", como explicó a Diario de Almería el presidente de la Federación Andaluza de Caza en Almería, José Antonio Nieto.

Teniendo en cuenta el auge y la tradición de la cinegética en la provincia, el perjuicio de la extinción de estos cotos supondrá además considerables consecuencias negativas para la economía de los municipios afectados, la mayoría zonas rurales del interior, así como una amenaza para el mantenimiento de la catalogación de estas zonas como parajes protegidos. La Federación Andaluza de Caza advierte además de las graves consecuencias que puede suponer el cese de la caza en estas zonas, cuyas especies pueden ser focos y vectores de transmisión de enfermedades.

Los cazadores afectados, la mayoría propietarios de cotos de titularidad privada, están dispuestos a presentar cuantas alegaciones sean necesarias y a dialogar con la Junta de Andalucía para que los cotos puedan seguir su actividad como hasta ahora (desde hace muchísimos años) a pesar de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Sin embargo, como explicó el delegado provincial de Medio Ambiente, Antonio Martínez, "la normativa aprobada es la que es y no se puede eludir". El delegado insiste no obstante en que siempre ha habido una buena interlocución con la Federación Andaluza de Caza y que en esta ocasión vuelve a estar abierto al diálogo. En este sentido, ha querido recalcar que, durante el tiempo de exposición pública del PORN, "no ha habido ninguna alegación al respecto por parte de los afectados".

Antonio Martínez destaca que "desde la Junta de Andalucía entienden que los cazadores son parte muy importante como productores de la biodiversidad en la provincia de Almería", pero subraya que "la Ley de 1989 ya prohibe la caza en parajes naturales de toda Andalucía aunque hasta ahora se haya permitido". Aún así, también ha querido hacer constar que "el nuevo decreto de caza en Andalucía está en revisión para la caza de gestión y el control de especies", lo que quiere decir que en los parajes cuya actividad quedará prohibida una vez que entre en vigor la nueva normativa, habrá jornadas de caza para reducir las sobrepoblaciones de animales.

El delegado indicó que las notificaciones sobre la prohibición de la actividad cinegética en los terrenos afectados se hará en breve por parte de la Consejería, antes de que la normativa entre en vigor.