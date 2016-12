Verdiblanca denuncia la agresión a un aparcacoches en Torrecárdenas

El Complejo Hospitalario Torrecárdenas de Almería ha lamentado y condenado la agresión sufrida por el trabajador de Verdiblanca en el aparcamiento ubicado en las inmediaciones del hospital almeriense por un usuario del mismo el pasado día 15 de diciembre de la que la dirección "no tenía conocimiento". Fuentes hospitalarias indicó que la dirección del centro "no había sido alertada por parte de Verdiblanca" de esta situación y que la persona agredida "tampoco solicitó asistencia sanitaria" en el servicio de Urgencias del hospital. Ante estas circunstancias, por otro lado, el complejo hospitalario "lamenta" las molestias que pacientes, acompañantes y profesionales puedan estar sufriendo como consecuencia de las restricciones de tráfico establecidas desde el pasado día 15, con motivo de las obras del Hospital Materno Infantil. Señalan que se trata de una situación "temporal, imprescindible para acometer un proyecto tan importante como el Materno Infantil" y piden "comprensión y colaboración" a los usuarios. La asociación de personas con discapacidad Verdiblanca ha denunciado que uno de sus aparcacoches de Torrecárdenas fue agredido por un usuario del aparcamiento el día 15, jornada en la que se iniciaron los cambios del tráfico rodado en el complejo hospitalario. Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que la denuncia se realizó este martes a las 12:45 horas y que el denunciante ha aportado datos de dos testigos de los hechos así como la matrícula del vehículo del supuesto agresor, pero no una descripción del mismo ni un parte médico realizado tras la agresión. Las diligencias han sido trasladadas al juzgado. Por su parte, desde Verdiblanca han señalado a través de un comunicado, que la agresión se produjo "cuando un usuario, que pretendía estacionar su vehículo en uno de los lugares prohibidos por Torrecárdenas, perdió la calma".