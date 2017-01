Votación ciudadana con una App especial decidirá en qué gastar parte del presupuesto

Sin sorpresa alguna en el que fue ayer el primer Pleno municipal dividido en dos turnos -mañana y tarde-, el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, pudo aprobar el que es su primer presupuesto del Ayuntamiento de Almería al contar con el respaldo de Miguel Cazorla, quien le aportó al PP los votos de Ciudadanos, sumando los 15 en total que necesitaban las cuentas municipales (PSOE e IU votaron en contra), y que elevan este año el consolidado a casi 183 millones de euros.

Mucho más corto de lo que suele ser un debate presupuestario -la limitación de los turnos, diez y cinco minutos de intervención en el primero y el segundo, fue estricta-, y ciertamente, como dijo sin tapujos, Cazorla, "pastoso". Pocas consideraciones de una bancada a otra consiguieron despertar a equipo de gobierno y oposición. Salvo el anuncio que deslizó Miguel Ángel Castellón que, en ausencia de la concejal de Hacienda, le tocó defender tanto el presupuesto confeccionado como el acuerdo con Ciudadanos y hasta la Alcaldía de un solo bastón de Fernández-Pacheco, puesta en cuestión por el portavoz socialista. "Este Presupuestos es una radiografía de la Almería que queremos, más limpia y ordenada, más segura, más moderna, con mejores colegios, una ciudad que mira a los parques infantiles" con un "Ayuntamiento que apuesta decididamente por el empleo y las políticas sociales, baja los impuestos, mejora la recaudación y baja la deuda", quiso ensalzar Castellón.

Del capítulo de inversiones, 17 millones de euros en total, hay una reservada una partida de 450.000 euros cuyo destino aún no está determinado. Según comunicó Castellón, el Ayuntamiento someterá a votación popular en qué "plaza, calle o parque" gastar dicha bolsa económica. Para ello, el equipo de gobierno creará una aplicación móvil específica, pudiéndose votar también a través de la página web del Ayuntamiento.

Todo está por orquestar, ya que como base -o al menos, puede interpretarse, ya que no hubo ayer grandes concreciones por parte del representante popular- se tomará una selección de las propuestas recabadas por el equipo de gobierno en los encuentros con más de 300 colectivos en estos también primeros presupuestos participativos.

Pero el modelo en esta presunta segunda fase será distinto. Según las declaraciones de Castellón, el Ayuntamiento busca ahora un tú a tú con el ciudadano, ya que esa votación no está restringida a asociaciones o juntas de distrito. Si bien el edil no fue del todo claro en este aspecto, la oposición se mostró suspicaz. El portavoz socialista mostró su "preocupación" y adelantó su negativa ante una posible desactivación de las juntas de distrito, creadas durante la pasada legislatura bajo la protección de la Ley de Grandes Ciudades. Estará Pérez Navas alerta tanto a este proceso como al grado de cumplimiento "por parte de un alcalde y del otro" de este presupuesto que no comparte, ya que "no está al servicio -resumió- de las personas". Es más, el representante socialista llegó a anunciar que presentará en octubre un presupuesto alternativo para 2018.

No solo el PSOE estará atento al grado de cumplimento. Lo mismo hará incluso Ciudadanos, que va a solicitar la creación de una Comisión de Seguimiento de las cuentas que ha respaldado, "pese que es un presupuesto -repitió varias veces Cazorla- que nunca hubiera hecho C's". Dio su voto a favor por un "ejercicio de responsabilidad" y tras conseguir "teñir de naranja" las cuentas al introducir un total de 80 iniciativas valoradas en su conjunto en más de 14 millones de euros "naranjas".