Zoido no deshoja la margarita del posible CIE para Almería

Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. El ministro del Interior no desveló si Almería contará con un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). Juan Ignacio Zoido volvió a reconocer que desde su cartera se trabaja en un modeo de CIE "que permita tener infraestructuras modernas y dignas para las personas que allí ingresan, por decisión estrictamente judicial". Ha asegurado que se construirán en "varias provincias y, sin duda, en Andalucía también", aunque advierte de que están dando "los primeros pasos". "Lo importante es definir primero cuál es el modelo que vamos a tener. Ya se ha llegado prácticamente a concluir unas líneas maestras o básicas de ese modelo, y a continuación fijaremos el sitio", ha precisado. Y eso que reconoce que existe una "fuerte presión migratoria" en toda la Unión Europea que ha llevado a España a colaborar con proyectos para que los inmigrantes "no tengan necesidad de salir" porque ahora "se ven presionados por la falta de condiciones en sus países de origen". Colaboración que se traduce en acuerdos con los países de la zona del Sahel y la colaboración con Marruecos, Argelia, Mauritania, Senegal, Mali o Burkina Faso es lo que tiene que frenar la presión migratoria y que la semana pasada lo llevó a Senegal, donde mantuvo una reunión con el presidente de ese país y con el ministro del Interior "para fortalecer todos los lazos que estamos manteniendo con los países donde la inmigración surge, o los países donde transitan esas migraciones irregulares". Zoido ha asegurado que "estamos llegando hasta aguas jurisdiccionales de Marruecos para recoger a los inmigrantes, y ya que están en una falta absoluta de condiciones de navegabilidad (...) traerlos aquí a salvo para que no se pierdan más vidas humanas". Sin embargo, no todos ven con buenos ojos la posible llegada de un CIE. IU, por ejemplo ha mostrado su "rotundo rechazo a la construcción de un centro de estas características que lo único que conlleva es privación de derechos a ciudadanos extranjeros considerados de segunda, cuyo único delito es huir del hambre, la miseria y la guerra". La edil Toñi Fernández de 'Tú Decides' ha entregado asimismo a Zoido una carta de diversos colectivos en la que explican sus motivos para oponerse "frontalmente a la apertura de un CIE en nuestra provincia".