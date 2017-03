Los 'titos' que acogen a los niños que no pueden vivir con sus padres

Estrella Cara y Francisco José Hernández son la 'Tita Estrella' y el 'Tito Paco' de muchos niños en Almería. Estrella y Francisco forman, junto con su hijo Fran, una veterana familia de acogida que ha realizado ya once acogimientos de urgencia y/o temporales desde que comenzaran su experiencia en el programa en 2010. Ambos fueron, además, los impulsores de la puesta en marcha de la asociación de familias acogedoras "En familia por derecho", de la que Estrella es presidenta.

Son una de las 110 familias, aproximadamente, que según Mari Carmen González, responsable del Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja, la entidad que desde finales de 2005 gestiona esta herramienta de la Junta de Andalucía gracias a un convenio con la Dirección General de Infancia y Familia, constituyéndose como una Institución Colaboradora de Infancia y Familia (ICIF) fundamental para estos niños que se encuentran a cargo del Servicio de Protección del Gobierno andaluz.

Estrella y Paco pensaron en su día en acoger a un niño durante el verano pero una cosa los llevó a otra y así hasta el momento. "Hemos descubierto un mundo de satisfacciones permanentes, diarias. En su día le dije a mi mujer que si no tomábamos esta decisión, un día habrían pasado diez años, nos miraríamos y nos preguntaríamos había pasado", dice Paco, a la vez que Estrella toma la palabra para apostillar que "han pasado 6 años desde entonces, pero parecen 26".

Estrella asegura que cuando estos niños llegan a tu vida "los quieres como si fuesen un hijo tuyo". Por eso, "la despedida es dura, como cuando te despides de un hermano, de un amigo... cualquier despedida es dura pero ésta también es bonita", dice Estrella, tomando entonces el testigo Paco, quien sostiene que "no hay dos despedidas iguales, los niños te sorprenden".

"Tienen un sexto sentido. Cuando llegan a ti te necesitan mucho pero cuando se van lo hacen seguros, vuelan solos. Es un encuentro de sentimientos, de alegría y un poco de tristeza, pero al echar la vista atrás y ver el tiempo que han pasado contigo, te das cuenta de que ha merecido la pena", dice Estrella.

En su caso, el menor que más tiempo ha estado con ellos, ha convivido con su familia unos 20 meses. No obstante, el acogimiento es un mundo en sí mismo y por ello pusieron en marcha la asociación "En familia por derecho", para decir que "estos niños existen" y ayudar a difundir su realidad y la necesidad de que se incorporen más familias a este programa gestionado por Cruz Roja.

Por el momento, ellos no se plantean dejar de acoger. "Es una forma de vida, no piensas en que no pueda haber un niño en tu casa", afirma Paco. "Esto no es algo que comience y tenga que acabar, se produce cuando todas las partes pueden. Si hubiese algún motivo de peso, puedes tomarte un descanso, solucionarlo y luego reincorporarte", añade Estrella.

"Es un proyecto maravilloso. Habrá familias que tendrán muchas dudas, miedos y prejuicios pero todas esas dudas, miedos y prejuicios los tuvimos nosotros. Las animo a que pregunten y se informen porque puede que sea su momento para acoger y si no es el suyo, puede serlo de un amigo, un vecino... simplemente el solicitar información es ya un paso enorme", dice Estrella, que tras recordar con Paco cómo muchos de los niños que pasaron por su hogar mantienen aún el contacto con ellos y los llaman "titos", concluyen asegurando que "la experiencia merece la pena, incluso el día que lloraste porque se fueron de tu casa".

Por su parte, la responsable del Programa de Acogimiento Familiar de Cruz Roja explica que con esta herramienta se ofrece una "alternativa familiar" a aquellos niños que no pueden ser atendidos por familia origen". "Tienen la opción, una vez que son tutelados de un acogimiento residencial en un centro menores o participar en un acogimiento familiar".

"Hay varios tipos de acogimiento, algunos más temporales y otros más continuados a lo largo del tiempo. Podemos hablar de acogimientos de urgencia, que funcionan como recursos inmediatos evitando que los niños pasen por centro, y también los temporales, que no duran más dos años. Luego está el acogimiento permanente, que se prolonga a largo de los años, previsiblemente hasta la mayoría de edad, incluso después, lo que suele pasar en el 98% de los casos", dice González, quien apostilla que este acogimiento es diferente de la adopción porque en el acogimiento "quieres y educas al hijo otra familia, sin filiación con la tuya, de forma que no se rompen totalmente lazos con la familia de origen".

Por último, existe un acogimiento especializado para dar respuesta a los niños con necesidades especiales (mayores de 7 años, víctimas de abusos o la violencia, grupos de tres hermanos, con discapacidad física, psíquica o sensorial...), en los que se busca un entorno familiar con formación específica o experiencia. "Por ejemplo si el niño tiene problemas de salud, lo ideal es que lo acojan personas ligadas a la rama sanitaria", apunta González.

Este programa se realiza de forma coordinada con la Junta de Andalucía y las gestiones de Cruz Roja comienzan tras la derivación que hace el Servicio de Protección. Así, la onegé ofrece información, formación, valora a las familias acogedoras, las acompaña y hace seguimientos, y acompaña a los menores en las visitas que puedan realizar a su familia de origen en un punto neutro, si el Gobierno andaluz así lo estima.

En estos momentos hay unos 140 niños en Almería que se encuentran en esta situación, y aproximadamente unas 110 familias acogedoras. "La necesidad de familias es constante, tenemos unos 20 niños a la espera de una familia que los acoja. Siempre faltan en todas las modalidades y necesitaríamos tener una bolsa en todas las modalidades para dar respuesta en cualquier momento", incide la responsable de Cruz Roja.

En estos casos a la espera, los menores permanecen en un centro del Gobierno andaluz, una de las alternativas del Servicio de Protección, aunque González añade que, por unas razones u otras, no todos los niños en acogimiento residencial son "susceptibles" de un acogimiento familiar, si bien este último es el que "prima" según la ley". Sea como sea, a pesar de la falta de familias, "tenemos muchos repetidores, sobre todo en los acogimientos más temporales, que en la modalidad de urgencia no suelen más de seis meses. Son numerosas familias con numerosos acogimientos", concluye González, no sin antes reiterar un llamamiento a la sociedad para que los almerienses se impliquen con este programa tan necesario.