Sin acuerdo para reducir la pena del acusado de matar a un hombre a golpes

Los tiempos judiciales no siempre son los mismos que los de otras instancias. Por ello, no es raro que las vistas programadas se vean atrasadas por diversos motivos. Es lo que ocurrió ayer con el inicio de la vista oral con jurado popular contra F.E.R., un hombre que se enfrenta a 12 años de prisión acusado de matar a golpes con un cerrojo y con una navaja a otro varón con el que discutió por el traspaso de un bar.

Aunque defensa y acusación particular acordaron antes de que arrancase el juicio una conformidad de dos años y medio de prisión -se enfrenta a doce-, el Ministerio Público no lo tuvo tan claro y no fue posible cerrar el ansiado acuerdo que hubiese evitado un juicio señalado para un total de cinco días.