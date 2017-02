El alcalde acusa a Rumí de "crear alarma social" con los Bomberos y la Policía

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado al Grupo Municipal Socialista a no emplear en su discurso político "medias verdades" y "mucho menos" formular declaraciones que "pudieran llevar a crear alarma". "Vivimos -ha manifestado al respecto- en una ciudad tranquila y segura. Tenemos una Policía Local y unos Bomberos de los que me siento muy orgulloso como alcalde y que prestan su servicio de forma eficiente, más allá incluso de lo que son sus competencias, como ocurre con Bomberos, llegando a otros municipios limítrofes".

En contestación a la concejal socialista Consuelo Rumí, el alcalde ha reiterado "la apuesta que el Ayuntamiento viene haciendo por mejorar las condiciones de Policía Local y Bomberos en el desempeño del servicio que realizan".

El primer edil ha señalado que "no le sorprende el tono de la crítica de un partido que no va a reconocer los esfuerzos del Ayuntamiento. Hemos subido las partidas para dotaciones de Policía y Bomberos en 2017 y se va a dar respuesta a todas las demandas urgentes que tenían ambos cuerpos", recordando la consignación presupuestaria de 475.000 euros, en las cuentas de 2017, en inversión destinada al parque móvil y equipamiento para el Servicio de Extinción de Incendios y Policía. "No es una cosa exclusiva de este año. Lo venimos haciendo desde ejercicios anteriores. Hace bien poco incorporábamos un camión bomba nodriza para los Bomberos de, con una inversión municipal de más de 200.000 euros. Se han incorporado a Policía Local cinco nuevas motos, se ha dotado de chalecos a los agentes, como era nuestro compromiso. El caso es criticar por criticar", ha reprochado, añadiendo que "claro que me gustaría que esas plantillas siguieran creciendo, pero sabe el PSOE que el Ayuntamiento no puede hacerlo porque la Ley lo prohibe. Hay una tasa de reposición, marcada por el Ministerio, que nos impide sacar la oferta de empleo público que quisiéramos". Este 2017, 23 plazas, de las cuales 4 son de Policía y otras 4 para Bomberos.