El alcalde asegura que este mes podría darse a conocer el proyecto básico para la supresión del paso a nivel

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, sostiene que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, acudirá a Almería "con compromisos, no con promesas", para abordar la situación de las conexiones mediante tren de la capital, si bien ha apuntado que "los problemas ferroviarios de Almería no son única y exclusivamente de Almería, sino que están repartidos por toda España y está por la labor de solucionarlos".

Afirma que ha dialogado personalmente con el ministro, de modo que le consta su "preocupación" por la situación de las conexiones ferroviarias. "Le he invitado a que venga a la ciudad de Almería, me ha dicho que quiere venir a Almería, que va a venir en breve", ha dicho el primer edil, quien ha asegurado que De la Serna acudirá con "compromisos debajo del brazo".

"No me gustan las infraestructuras ferroviarias con las que cuenta la provincia, creo que nos merecemos unas mejores infraestructuras y seré el primero en decirlo siempre. No se me caen los anillos gobierne quien gobierne en Madrid", ha indicado el regidor, quien aún así cree que el trabajo realizado hasta ahora por el Ayuntamiento ha dado lugar a que se estén "consiguiendo" objetivos. Manifiesta que a lo largo de este mes podría darse a conocer el proyecto básico para la supresión del paso a nivel de El Puche, que supone "un problema no solo de movilidad" sino que también podría ocasionar "problemas de seguridad". "Lo que nos dicen desde el Ministerio de Fomento es que el proyecto básico lo van a poder presentar en breve, probablemente en menos de un mes a lo largo de marzo. Confiemos en que así sea y en que se liciten las obras lo antes posible", explica. El alcalde sostiene la recuperación de la antigua estación como una "reclamación histórica de los almerienses", con lo que ha apuntado el inicio de los trabajos de rehabilitación con el desmonte de la balaustrada de la cubierta.