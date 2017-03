El alcalde estima que la plantilla de la Policía Local está "compensada"

La inminente aprobación por parte del Gobierno de España que permitirá prejubilarse a los policías locales a partir de los 60 años no es tan inminente para el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almería. El alcalde se ha mostrado tranquilo ante los posibles efectos de merma sobre la plantilla de agentes municipales en la capital almeriense, quitando Ramón Fernández-Pacheco hierro al panorama trasladado por la concejal socialista Consuelo Rumí, quien suma las plazas actualmente vacantes y la alejada ratio de número de policías por habitante.

"La Policía Local está compensada", atajó las críticas del PSOE ayer Fernández-Pacheco, que como alcalde también es el máximo responsable de este Cuerpo de Seguridad. El regidor quiso incidir en que la prejubilación anticipada es una medida aún no aprobada por el Gobierno de España, entendiendo que la misma, "si entra en vigor, afectará a todas las ciudades, no solo a Almería. Si se aplica de golpe, evidentemente supondrá una merma, pero no solo en Almería. En toda España".

Espera el regidor, según manifestó ayer a pregunta de periodistas, que la aprobación de este decreto vendrá acompañada de medidas gubernamentales que compensen de alguna manera la pérdida de efectivos patrullando la calle que, "insisto, afectará a todos los ayuntamientos", mediante por ejemplo la posibilidad de convocar más plazas.

Fernández-Pacheco hizo hincapié en el cumplimiento a rajatabla por parte del Ayuntamiento de Almería de la tasa de reposición que marca los Presupuestos Generales del Estado, sacando una oferta de empleo público que atiende "todas las necesidades municipales". No obstante, el alcalde expresó su deseo de que estas tasas fueran ampliadas para completar aquellas áreas y servicios municipales donde pudiera registrarse déficit de personal, citando entre ellas a la propia Policía Local.

Frente a la críticas socialistas, Fernández Pacheco quiso "mandar un mensaje a la ciudadanía: Almería tiene una plantilla de la Policía Local compensada, Almería es una ciudad segura sin grandes problemas y, en el caso de que este decreto se aprobara, que incido, no está aprobado, el Ayuntamiento de Almería como el resto de consistorios de España, pondría las medidas necesarias para paliar esa situación".