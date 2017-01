El alcalde publica una foto de un joven orinando en la calle para denunciar los actos incívicos

El alcalde de Albox, Francisco Torrecillas, ha compartido en su muro de Facebook una imagen tomada y publicada desde su domicilio por un vecino "harto" de la calle Pósito en la que aparece un joven orinando en dicha vía y con la que pretende "denunciar" esta práctica que "como en todos los municipios" está considerada una infracción.

En declaraciones a Europa Press, Torrecillas ha indicado que con la publicación de esta fotografía "no se ha ido buscando al chaval" y que "no se viola" ningún derecho ya que "no se le ve la cara" y asegura, asimismo, que la publicación "ha hecho efecto" porque ha recibido comentarios en Facebook y "lo han visto" los jóvenes del municipio.

Señala el alcalde albojense que la calle Pósito se ha convertido en "la calle del pipí" de Albox debido a que cerca de la misma se ubica un establecimiento frecuentado por estos jóvenes que prefieren "orinar en la calle" en lugar de hacerlo en los servicios del propio bar.

Por otro lado, expone que "a 20 metros" de la calle Pósito existe un solar "de más de 2.000 metros cuadrados" al que podrían desplazarse para orinar en lugar de hacerlo en "la casa del vecino". Recuerda además, sobre este asunto, que orinar en la vía pública supone multas de hasta 100 euros.

Cabe recordar que no es la primera vez que las publicaciones del regidor en las redes sociales sirven para denunciar actos incívicos. Hace unos meses tuvo gran repercusión cuando "arrestó" un balón de fútbol de unos jóvenes que jugaban en una plaza, y lo llevo hasta la oficina de la Policía Local, para "darles una lección", según sus palabras.