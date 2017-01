Los almerienses consumen cocaína y cannabis cada vez más jóvenes

La atención a las personas con problemas de diferentes tipos de adicciones sigue siendo uno de los principales objetivos de la Diputación de Almería, a través del Servicio Provincial de Drogodependencias (SPD-Almería). Una iniciativa de la institución provincial que coordina los diferentes recursos y programas que trabajan en la prevención y atención especializada para la inserción social de personas afectadas por las adicciones, y para la que Diputación contribuye con la financiación de seis centros especializados de tratamiento ambulatorio (CTAs) en la provincia. Desde la Institución han detallado que el número de casos nuevos atendidos en la provincia a lo largo del 2016 asciende a 1.335 (sin que todavía se hayan podido procesar todos los datos, que se cierran a 15 de Enero), correspondiendo un 17% de mujeres. El perfil de usuario que ha iniciado o reiniciado en 2016 un tratamiento en los CTA, es el de varón, consumidor de heroína-cocaína, de cocaína o de alcohol, con una edad media de 44 años (consumidores de las tres sustancias) y de 33 años (consumidores de cocaína). La edad asciende para consumidores de alcohol y tabaco, mientras que desciende para consumidores de cocaína y cannabis.

Llama la atención como el grupo de jóvenes que accede a tratamiento va aumentando en los últimos años, dato positivo, ya que es mejor iniciar el tratamiento cuanto antes. "No obstante, a los profesionales y ciudadanos nos debe hacer pensar qué número de jóvenes están con problemas de adicciones sin acudir a tratamiento, ya que la edad de inicio en los consumos, especialmente alcohol y cannabis ha bajado a los 13 años para alcohol y a 14 para el cannabis". "El problema está en la calle y se hace necesario cada vez más los programas específicos que lleva el área de prevención del SPDA en la provincia", han incidido desde el servicio provincial.

El mayor porcentaje de pacientes atendidos en los centros provinciales especializados ha completado la enseñanza primaria obligatoria, seguida muy de cerca en porcentaje de enseñanza secundaria en su primera etapa. Destaca el mayor porcentaje de mujeres con estudios superiores que de hombres. La referencia a personas sin estudios corresponde a aquellos que no los han completado, no llegando el porcentaje de los que no leen ni escriben de a un 1%. Se aprecia un aumento de los pacientes que se encuentran realizando algún tipo de estudios en relación años anteriores. En cuanto a la situación laboral de las personas que accedieron a tratamiento en 2016 en la provincia se refleja que un 46% estaba en situación de desempleo, habiendo trabajado con anterioridad, y solo un 34 % estaba trabajando. Del análisis del modelo de convivencia el 13 % de las personas que acceden a tratamiento viven solas. Destaca, con respecto al año anterior, una disminución de las personas que viven con sus propias familias a la vez que aumenta los que vuelven a convivir con sus familias de origen. Este perfil pone en relieve el necesario trabajo que se realiza también desde el Área de Incorporación Social, facilitando el acceso a los recursos normalizados, preparando para la motivación y adquisición de habilidades personales, así como también proporcionando formación prelaboral.

El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones-SPDA de la Diputación- es un servicio especializado en la atención a los ciudadanos y ciudadanas con problemas derivados del consumo de drogas y de otras adicciones sin sustancias. Es el eje operativo del Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones en la provincia de Almería, y a este servicio provincial le corresponde, fruto del convenio formalizado entre la Junta de Andalucía, y la Diputación Provincial de Almería la coordinación de los servicios especializados, en materia de atención a las drogodependencias y adicciones.