Más de 75.000 almerienses sufren alguna discapacidad

Más de 75.000 personas en la provincia de Almería sufren algún tipo de discapacidad. Una cifra que, según los datos obtenidos en la última Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situación de Dependencia (en adelante EDAD), realizada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), sitúa a la provincia como la segunda de Andalucía con mayor porcentaje de población con discapacidad (10, 7%), después de Granada, (11,6%). Aunque esta cifra pueda resultar poco significativa en términos numéricos, la realidad es que más de 75.000 familias conviven actualmente con esta situación, que en la mayoría de los casos no es fácil de llevar emocionalmente, y requiere ademas de múltiples recursos profesionales. Aulas específicas para los más pequeños en sus colegios; programas concretos para los adolescentes; centros con terapia ocupacional para los jóvenes, unidades de estancias diurnas, y residencias para los más mayores... y un largo etcétera de servicios dotados de múltiples especialistas --psicólogos, terapeutas, fisios, docentes...-- siempre buscando la mayor calidad de vida posible para este colectivo en sus distintas edades y en base al tipo de discapacidad que padezcan. Aunque en las últimas décadas se ha avanzado notablemente en todo lo relacionado con la discapacidad, aun queda mucho camino por andar, y en ello se afanan diariamente cerca de una veintena de colectivos (ONG) en la provincia almeriense. También las administraciones ponen de su parte. Desde el año 2014 lo hacen a través de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como 'ley de dependencia', una normativa nacional que crea el actual Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es el conjunto de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados. Cabe señalar que la persona dependiente lo es bien por sufrir una enfermedad o suceso incapacitante, o por llegar a la vejez. La dependencia personal es así la incapacidad funcional para el desarrollo de actividades de la vida diaria y por requerir ayuda para su realización. Respecto a la citada 'ley de dependencia', parece que existe un baile de cifras entre las que maneja el Gobierno Central, y las de la Junta de Andalucía, que repercute directamente en los recursos disponibles para las personas con discapacidad.

Así, la Administración autonómica ha detallado que en los presupuestos de 2017 se consigna un 2,5% más que en 2016, para el desarrollo de la Ley de Dependencia, cantidad similar a la que el Gobierno central destina para toda España (1.250 millones). Desde la puesta en marcha de la Ley de Dependencia hace diez años, la Junta ha invertido más de 10.000 millones de euros en la atención a más de 371.600 personas, que se han beneficiado de 488.300 prestaciones. Con todo esto, la Junta de Andalucía ha reivindicado al Gobierno de España la recuperación de los recortes del 13% del nivel mínimo y el nivel acordado en la financiación de la dependencia para este año 2017, lo que supondría contar con 114 millones de euros más en este ejercicio y poder atender al conjunto de personas que están esperando alguna prestación. Y al parecer no son pocas. Tras un sondeo realizado por Diario de Almería en las diferentes instalaciones para personas con discapacidad con las que cuenta la provincia de Almería, entre las que incluyen, Residencias; Unidades de Estancias Diurnas, y Unidades de Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional, todos estos espacios, tienen en este momento una lista de espera para poder acceder a una plaza concertada. De ser así, las cuentas de las administraciones no se están haciendo bien del todo y las consecuencias las están sufriendo las familias de personas con discapacidad que no disponen de recursos públicos suficientes para la atención de este colectivo.