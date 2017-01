2016, el año en el que la sequía se convirtió en problema de todos

La Comarca de Los Vélez ha vivido un 2016 intenso debido a sus problemas relacionados con la sequía. Allá por el mes de abril, Diario de Almería adelantaba la preocupación existente entre los vecinos de la comarca por la persistencia de una escasez hídrica que ya estaba tomando tintes dramáticos ante tanta evidencia, lo que creó una conciencia social que dio lugar a un movimiento social sin precedentes para luchar por lo que un día tenían, en abundancia, y que ahora consideraban robado: el agua.

De esta situación nació la Plataforma por la Defensa del Agua en Los Vélez, hoy ya con el peso y la capacidad jurídica que le otorga ser una asociación, que no ha parado de pelear con la Administración por este bien.

Todo se remonta a unos quince años atrás, cuando la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Agricultura, permitió que una serie de empresas hortofrutícolas hicieran uso de pozos para explotar agua subterránea del acuífero de Sierra María-Maimón, al tiempo que hubo una conversión de 500 hectáreas de secano a regadío, con la correspondiente aportación hídrica que esto requiere.

Hay alrededor de una decena de pozos abasteciendo estas hectáreas que vienen produciendo lechuga a pleno rendimiento desde hace más de una década y que según los estudios que ya elaboró en su día la Asociación por medio de los hidrogeólogos, también vecinos de la zona, que forman parte de ella son consecuencia directa de la gran bajada del caudal de los manantiales que históricamente han abastecido a la comarca y de los que depende el regadío de las Vegas de Vélez Blanco, Vélez Rubio (también depende su abastecimiento urbano) y Chirivel, entre otros municipios, poniendo así en riesgo más de 2.000 hectáreas de una agricultura rural que es modo de vida para muchas personas.

El Manantial de Los Molinos, que abastece a los municipios, ha visto como su caudal ha ido disminuyendo en los últimos diez años, y drásticamente en los últimos dos, pasando de más de 100 litros por segundo a apenas llegar a los 40. Pese a su gran belleza, pasear por estos municipios ya no es lo mismo que hace un lustro. La tristeza por la escasez se palpa en el ambiente, pero también salta a la vista.

A finales del mismo mes de abril la por aquel entonces Plataforma y alcaldes consiguieron reunirse con los presidentes de las Confederaciones Hidrográficas de Guadalquivir y del Segura, Manuel Romero y Miguel Ángel Ródenas, respectivamente, en un acto presidido por el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca en el Ayuntamiento de Vélez Rubio y que los afectados tildaron de "decepcionante". En esta cita se los emisarios de las Confederaciones se comprometieron a elaborar un estudio pormenorizado para arrojar luz sobre este problema y comprobar si de verdad las extracciones reales de agua, la cuales se presumen muy superiores a las autorizadas, son los causantes del desastre hídrico de los manantiales de los Vélez.

Tras casi siete meses, en noviembre, llegó tan ansiado informe. El propio subdelegado acudió a la comarca a presentarlo en una nueva reunión con alcaldes y la Asociación, además de representantes de organizaciones agrarias preocupadas por los problemas que está provocando la sequía al sector. Para Pascual Soriano, presidente de la Asociación, este estudio no refleja las extracciones como causa directa de la bajada del caudal y se remite a la falta de precipitaciones como causante. Algo que para él, por su experiencia, y por los estudios geológico que el colectivo realizó hace meses es a todas luces muy superficial.

"No nos podemos resignar ni aceptar ante el informe presentado por Subdelegación de Gobierno y firmado por el comisario de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir. No lo podemos asumir y esperar tranquilamente a que una vez agotados nuestros recursos y contaminados los que queden, quizás algún día un acto de humildad, poco frecuente, alguien reconozca que estaban equivocados", explicaba por su parte Francisco Moreno, hidrogeólogo y miembro de la Asociación por la Defensa del Agua en Los Vélez. Moreno, como especialista en la materia y también ejerciendo su labor como una de las voces autorizadas de este colectivo, asegura que son conscientes de la grave situación de sequía derivada de las condiciones climatológicas de los últimos años y a las que no se escapa zona alguna en la provincia, pero avisa de que saben, al igual que toda la población de esta comarca, que "hay relación entre los cultivos intensivos a gran escala y la falta de precipitaciones. Este es un hecho patente y que contribuye a aumentar el malestar".

Por todo ello, desde la Asociación ya están elaborando un nuevo estudio hidrogeológico que demuestre y apoye su tesis, pues cuentan con pruebas que apuntan a "una explotación masiva de los recursos de manera irracional, y por tanto está afectando a los aprovechamientos en cuantía diversa dependiendo de la posición de los mismos respecto a la zona de riego".

En cualquier caso, este 2017 reactivarán desde el primer momento el trabajo y uno de sus primeros objetivos será el de trasladar tanto a la Junta como al Gobierno Central directamente sus reivindicaciones.