Más de 36 años de cárcel por matar a tiros a su mujer y al jefe de ésta

La sentencia recoge que cuando acabó con la vida de Francisca y Manuel, el acusado no estaba bajo una"celotipia extrema que limito de manera leve sus facultades mentales y volitivas" y añade que a pesar de confesar los hechos tras matarlos ante la Guardia Civil de Níjar, no colaboró con los agentes para esclarecer lo ocurrido.

Tras acabar con su vida, sobre las once y media de la mañana Diego G.G. llegó al semillero de Níjar del que era propietario Manuel Tristán y disparó contra él a una distancia de un metro con la "intención de acabar con su vida". Este impacto dio en la muñeca izquierda y penetró en el abdomen del hombre, al que el acusado disparó acto seguido en la cabeza para "asegurar su resultado", provocando su muerte por la destrucción de centros vitales encefálicos e intestinos", gracias a una actuación "sorpresiva" que no le dio a la víctima tiempo a reaccionar, "aprovechando que se encontraba en el semillero, en pleno campo en un lugar aislado y solo, lo que facilitaba la impunidad del acusado"

El condenado dijo que su mujer le pidió que la matara

Aunque reconoció haber acabado con la vida de Francisca y Manuel, no admitió durante la vista oral que lo hiciese de acuerdo a un plan preconcebido, algo que sí consideró probado el jurado popular. De hecho, en el extremo de lo absurdo, llegó a manifestar que ella le reconoció que le era infiel y que cuando la informó sobre sus intenciones suicidas ésta le espetó: "Para quitarte tú la vida, me das un tiro a mí y ya está". No sólo eso, sino que no hizo nada para evitarlo. Algo similar dijo sobre Manuel, quien, según él, tampoco hizo nada para evitar los disparos, alegando que cargó contra él por que lo llamó "cornudo".