Casi 20 años de pagos del IBI de una casa que no es suya

A pesar de ello, desde mayo hasta ahora ha seguido sufriendo embargos en su cuenta y los recibos siguen emitiéndose. "Lo único que pido es que por lo menos no sigan enviándome más recibos, al menos hasta que resuelvan el expediente", dice, indicando que el Ayuntamiento le adeuda unos 4.000 euros que, por ahora, no sabe cuando cobrará.

Sin embargo, este mes febrero retornó y le aseguraron que no habían podido resolver su caso "por falta de personal". Entonces decidió registrar un escrito para solicitar un encuentro con el alcalde, Ramón Fernández-Pacecho, o en su defecto el concejal de Hacienda. Por ahora, aunque apenas ha pasado una semana, no ha obtenido respuesta.

En la actualidad, reside en Rioja, por lo que durante este tiempo no ha recibido las notificaciones y no ha sido consciente de los cargos que le realizaba el Gobierno local de la capital. "Sacaba dinero del cajero y nunca hubo problema, por lo que no me di cuenta", relata a Diario de Almería Francisco Manuel. Fue el pasado mes de mayo cuando se encontró que tenía la cuenta embargada cuando esperaba a recibir la devolución del IVA.

Recibos también por una moto que fue dada de baja

Francisco Manuel no sólo se encuentr a con recibos impagados de la vivienda que vendió hace casi dos décadas, sino que también le cobran impuestos municipales por una moto que también dio de baja hace tiempo. Incluso se ha encontrado con que un mismo año le han cobrado dos veces por otro vehículo. Entre unas cosas y otras, asegura que se encuentra cada dos o tres meses con una media de 200 euros reclamados por recibos que han ido venciendo. "En el caso de la Vespa, he presentado tres veces los documentos de la baja y otras tantas los han escaneado, auqnue siempre me dicen que no los encuentran y tengo que volver a llevarlos". La desesperación se refleja en la cara de este hombre que lo único que reclama es una respuesta con la mayor celeridad posible para una situación que lleva arrastrando desde hace demasiado tiempo y que ha supuesto una importante alteración para su economía, que no se había visto afectada hasta ahora.