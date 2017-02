'si tomas antibióticos cuando no los necesitas, dejarán de servirte cuando los necesites'; 'Sólo bajo la prescripción de un médico y hasta completar el tratamiento'; 'Antibióticos. Son tus aliados, no los conviertas en enemigos'. Son algunos de los mensajes sobre los que insiste la nueva campaña informativa puesta en marcha por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería, con la colaboración de la Consejería de Salud, cuya finalidad no es otra que la de difundir entre la población un uso adecuado de los antibióticos. Los farmacéuticos insistirán a los pacientes que, en el caso de antibióticos, no hay recomendación que valga, porque lo único que vale es la prescripción de un médico, y apelarán a su responsabilidad para que ni se automediquen, ni almacenen o reutilicen antibióticos. "No lo decidas tú, ni dejes que lo decidan personas de tu entorno. Los antibióticos, sólo bajo prescripción, porque tomarlo sin necesitarlo perjudica tu salud", explica el tríptico que se repartirá en todas las farmacias. La presidenta del Colegio, Pepita Ortega, ha recordado "la importancia de tomar los antibióticos en las dosis, horas y días especificados por el médico en su prescripción, y hasta completar el tratamiento aunque los síntomas hayan desaparecido". Con esta campaña, el Consejo Andaluz de Farmacéuticos pretende contribuir a los objetivos de salud pública que la Junta de Andalucía se ha trazado con su Programa integral de prevención, control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, y uso apropiado de los antimicrobianos (Pirasoa), y con el que ya se ha logrado rebajar el uso de antibióticos en centros de salud y hospitales de acuerdo con las recomendaciones y advertencias de organismos internacionales como la OMS o la ONU, que consideran las resistencias bacterianas un grave problema para nuestra salud.