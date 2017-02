"No sé si la apuñalé mil o quinientas mil veces, fueron muchísimas"

No mostró arrepentimiento y dijo no recordar nada. Dosanu P., el presunto asesino de El Quemadero, acusado de matar a su mujer, a la que le habría sacado los ojos tras asestarle 48 puñaladas en distintas partes del cuerpo y una última mortal de necesidad en el cráneo, aseguró este jueves que no tiene recuerdos de lo que pasó hasta que se tomó un café en el hotel en el que se hospedó en Valencia tras una aparatosa fuga, el mismo en el que fue detenido poco después. Sin embargo, este rumano de 35 años sí que reconoció haber apuñalado a la mujer con la que compartió once años de su vida, Mariana M., con la que tuvo dos hijos. "No sé cuántas puñaladas le di. Declaro lo que me acuerdo. Podría decir que fueron mil o quinientas mil, no sé. Fueron muchísimas", dijo tras sorprender a propios y extraños al afirmar que la discusión tras la que asesinó a su pareja se produjo después de que la sorprendiese con otro hombre. "Estuve bebiendo toda la tarde. Llegué a mi casa, abrí la puerta y fui al dormitorio. Allí me la encontré en mi cama con otro hombre. Salí corriendo detrás de él pero no lo pude alcanzar. Volví a mi casa y discutí con ella. Ya no me acuerdo de nada más", sostuvo, a preguntas de la fiscal, la acusación ejercida por el abogado José Luis Labraca y su letrado, José Ramón Cantalejo. Este último abogado, que poco antes se refería a las tradiciones que aún conservan los miembros de la etnia a la que pertenece Dosanu P., intentó incidir en la ingesta de bebida de éste durante las horas previas al crimen, si bien diferentes testigos no llegaron a confirmar este punto. También le preguntó si su etnia acepta el adulterio a lo que éste respondió: "No, la etnia gitana no acepta el adultero, creo que todo el mundo no acepta el adulterio, no está bien visto". En cuanto a los testigos, de nuevo volvió a faltar el hermano del acusado, el mismo al que, según mantiene la fiscal, le mostró los ojos de Mariana M. antes de tirarlos a la basura. Sí comparecieron Asegura haber bebido de forma previa al crimen pero los testigos lo contradicen el taxista que lo llevó a Níjar, quien apuntó que no parecía estar borracho pero sí "nervioso" y que decía que "quería a sus hijos". A éste le dio un escalofriante mensaje de despedida: "Cuando me veas otra vez, te acordarás de mí". También declaró el dueño de un bar que le facilitó el número de un taxi y el propietario del coche que robó en la avenida Federico García Lorca de Níjar. El mismo automóvil con el que tuvo un accidente en la carretera N-341 en Carboneras. Asimismo, el copiloto de una furgoneta aseguró verlo forcejear con un conductor que lo auxilió, quien acto seguido relató cómo se avalanzó sobre él, lo amenazó con una navaja y lo introdujo a la fuerza en su coche para ponerse al mando del volante y coger la autovía A-7 en dirección a Barcelona. Éste último aseguró que lo amenazó con el arma durante todo el trayecto, que bebió varias veces de una botella de whisky y que tras reventar una rueda en Valencia, lo dejó en un descampado, no sin antes quitarle la batería a su móvil.