La asociación de inmigrantes lanza una campaña de sensibilización

La Asociación de Inmigrantes Codenaf (Cooperación y Desarrollo con el Norte de África) en Almería, lanzara una campaña de sensibilización a la población inmigrante, sobre el acceso y el uso de internet. Desde la asociación han considerado que "es importante poner en marcha esta campaña, para afrontar los retos de la vida en esta era digital, que los usuarios tengan cuidado con las estafas y robos que ocurren en la web, las falsas noticias y rumores que circulan fácilmente, y sobre todo un apartado dedicado a la población musulmana que consiste en alejarlos de la radicalización religiosa". El presidente de Codenaf Almería, Mohamed Bentrika ha manifestado que "la población inmigrante marroquí nos hemos montado al carro de las últimas tecnologías en el acceso a las redes digitales, tenemos que estar en alerta a no dejar caer a las personas en redes de radicalización religiosa, nosotros los musulmanes que vivimos aquí debemos evitar esto utilizando todos los medios y recursos." Desde Codenaf, "esperamos tener más apoyos a esta campaña no solamente en Almería, si no en todo el territorio Español". Los carteles de la campaña serán de consejos en lengua española y árabe, también las medidas que tiene que tomar los padres hacia sus hijos, y la importancia de mantener en secreto los datos personales.