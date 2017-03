Los atractivos turísticos de Almería en periódicos como The Guardian

El área de Promoción de la Ciudad ha participado esta mañana en un Press Trip, gestionado a través del Servicio Provincial de Turismo de Almería, la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía y la Oficina Española de Turismo en Nueva York, con el objetivo de promocionar Almería como destino turístico a través de los textos e imágenes de la estadounidense Claire Hopley, cuyos artículos se publican regularmente en periódicos y revistas tales como 'The Boston Global', 'The Washington Times', 'The Daily Hampshire Gazette' y 'British Heritage Travel'. Además, en el Reino Unido también han sido publicados sus reportajes en importantes publicaciones como 'The Guardian' o 'Woman's World'. El fin último de esta acción promocional es dar a conocer los atractivos culturales y turísticos, especialmente de origen musulmán, tanto de Almería como de otras provincias españolas, como por ejemplo Cádiz, próximo destino de la escritora.

El grueso de la actividad ha comenzado a las 10.30 horas con el inicio de la visita desde la Plaza Vieja, espacio emblemático de la ciudad en el que Claire Hopley ha podido conocer la gran historia que encierra este espacio que en la época árabe albergaba el Zoco de la ciudad.