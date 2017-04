El autor del incendio mortal de La Molineta es un menor que prendió fuego a un sofá

"Era la mejor cueva de La Molineta. Tenía una entrada de madera e incluso aislante para que no tuvieses frío". Como si pasar la tarde en un hueco en mitad de la nada fuese lo más normal del mundo, así describían este martes por la mañana dos de los muchos jóvenes que pasaron por allí el espacio en el que murieron la noche del lunes dos chicas de 12 y 14 años y un joven de 21 años. La cueva no tiene el nombre de la que acogió el rodaje de la famosa `Conan' pero su historia es bien conocida por menores de edad y jóvenes de los barrios aledaños que han pasado por ella durante años. Como tal, no es ni una cueva, más parece como si alguien hubiese arrancado parte de la roca para conformar una semiesfera de tres metros de profundidad que fue hecha suya por un antiguo preso, el `gitano', que al salir de la cárcel la arregló y le dio una entrada de madera con techo, cubiertas y aislantes. Cuando este hombre la dejó, fue ocupada por un chaval fugado de un centro de menores que "pasó tres meses allí hasta que lo encontraron". Si todo esto es parte de la leyenda de la cueva, alimentada boca a boca entre sus jóvenes visitantes, es difícil de comprobar. Lo que sí es cierto es que hasta esta semana era el punto de encuentro de muchos de ellos. La Policía Nacional apuntó que podría ser un fumadero y estos "usuarios" dicen que allí realizaban botellones y quedadas. En cualquier caso, Alejandro, el muchacho de 21 años fallecido este lunes, pretendía acondicionarla Eso es lo que aseguran desde su ámbito familiar, asegurando que este vecino del Barrio Alto "llevaba un mes largo arreglándola, llevando sillones y otros muebles para poder pasar las tardes allí". "Estaban allí todos los días, las chicas eran amigas de Alejandro, del mismo grupo", apuntan sus familiares, quienes añaden que este joven murió porque el "moro" prendió fuego a un sofá. El "moro" no es sino el chico de 17 años que permanece bajo custodia de la Policía Nacional y que a lo largo de este miércoles será puesto a disposición de la Fiscalía de Menores, investigado por un presunto delito de homicidio. Es uno de los cinco menores que fue trasladado a la Comisaría Provincial tras ser localizados en el lugar culpándose los unos a los otros por lo ocurrido. El portavoz de la Policía Nacional, José Alcocer, que hablaba con el beneplácito de la Fiscalía de Menores, aseguró ayer que el joven fue el que prendió fuego a un sofá y que, si bien intentó apagarlo, "se le fue de las manos". Indicó que las razones por las que hizo esto están siendo investigadas pero los mismos jóvenes que visitaban de forma simultánea la cueva lo tienen claro: "No lo dejaron entrar y le quiso gastar una broma". Una "broma" que le costó la vida a tres persona. Claro que fue imposible salvarlos. Y es que inicialmente la Policía Local fue al lugar tras recibir un aviso que alertaba de fuego en unos matorrales para escoltar a los bomberos. Cuando llegaban vieron un gran fuego y ya al pie de la cueva observaron a varias personas en el interior y a varios menores fuera discutiendo entre ellos, por lo que se alertó de inmediato a la Policía Nacional. Aunque los bomberos actuaron de inmediato, el fuego prendido en el sofá encontró camino a través de los distintos enseres y muebles de la cueva, creando una "ratonera" de la que no pudieron escapar Alejandro y las dos adolescentes. Cuando el 061 pudo entrar, ya estaban calcinados y lo único que pudo hacerse fue recuperar sus cuerpos y trasladarlos al Instituto de Medicina Legal mientras la Policía Científica recogía pruebas y la Policía Judicial se hacía cargo de una investigación sobre la que pesa el secreto de sumario. Según ha podido conocer Diario de Almería , Alejandro no estudiaba ni trabajaba en estos momentos, mientras que la niña de 12 años cursaba sus estudios en el IES AAndalus y la de 14 -a la que algunos señalan como novia o pareja del primero- en la Sagrada Familia. Precisamente, este periódico ha podido entrevistarse con el director de la Sagrada Familia, Luis López, quien apunta que tuvo noticias de que una de las víctimas podía ser alumna de la Sagrada Familia pasada la madrugada. López y el resto del equipo directivo mantuvieron una reunión a primera hora del martes y contaron con el psicólogo del centro para atender a los alumnos que lo necesitasen. La fallecida estudiaba 2º de la ESO y la mayor atención ha recaído en los alumnos de ese curso, que este martes no tuvieron clase y participaron en dinámicas para que "soltasen todo lo que querían hablar y sus inquietudes". La cueva era utilizada a diario por numerosos jóvenes, entre ellos los tres que fallecieron "Muchos chiquillos ya venían llorando, ya sabían de lo que se trataba y hemos intentado explicarles el tema y quitarles el miedo a la muerte", añade López, quien precisa que hoy el centro lucirá crespones negros, así como que durante el recreo se guardará un minuto de silencio en recuerdo a los fallecidos y se rezará una oración. La Sagrada Familia también valora la posible suspensión de una procesión de pasos realizados por los padres o la inclusión durante su desarrollo de algún símbolo de "respeto" hacia estos jóvenes. Como es lógico, las muestras de condolencia desde todos los ámbitos no se han hecho esperar. Entre ellas se encuentran la del alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco: "No puedo más que lamentar que sucedan este tipo de cosas. Quiero mandar, en nombre del Ayuntamiento, todo nuestro aliento y nuestras condolencias, además de acompañar a la familia y allegados de las víctimas", ha dicho el regidor, que ha deseado que "hechos así nunca más vuelvan a suceder ni en Almería, ni en ninguna parte". Fernández-Pacheco ha felicitado a Policía Local y Bomberos "por la profesionalidad con que han trabajado, personándose en el lugar los primeros y procediendo a la detención de los presuntos culpables del incendio", también menores, explica Fernández-Pacheco, que muestra su deseo de que "la Policía Judicial haga su trabajo, el Juzgado también y que se depuren las responsabilidades" que se puedan detraer de este "suceso atroz".