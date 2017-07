Sin bandera azul en el Cabo por falta de contenedores

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Inés Plaza, ha dado a conocer el contenido de un informe emitido por la empresa municipal Aqualia, en el que se asegura que la calidad del agua en la playa de Cabo de Gata es excelente para el baño, así como otro de la Fundación por la Educación Ambiental, organismo que otorga las banderas azules, en el que se señala como razón para la pérdida de este distintivo el hecho de que no haya contenedores de recogida selectiva en las playas y que no exista señalización para localizarlos. Plaza recordó ayer que el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento llegó incluso a amenazar con una denuncia ante la Fiscalía por el supuesto vertido de aguas de la depurada de Níjar, algo que ha quedado completamente descartado por el informe de la empresa municipal de aguas de la capital y por la propia página web municipal donde se publica el estado del agua para el baño, como es preceptivo a instancias de la Junta. "Nos encontramos ante una nueva mentira del PP, que ya no sabe cómo tapar su ineptitud para gestionar Almería".

Plaza destaca que el estado en el se encuentran las playas de la ciudad, a 21 de julio, en plena campaña de verano, "es consecuencia de su desastrosa gestión" en el Ayuntamiento. "Los almerienses tienen que saber que si la playa que representa la calidad del baño en nuestra provincia, Cabo de Gata, no ha conseguido su bandera azul no ha sido por sus características ambientales, sino porque el PP no ha sabido dotar este espacio de servicios obligatorios para su uso, en concreto, de contenedores".