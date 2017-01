Cuatro barrios del levante, "balsas de agua" por las lluvias con cada temporal

La Cañada. El Alquián. Costacabana. Cabo de Gata. Son los cuatro barrios, situados todos en levante almeriense, que más sufren las lluvias. Con cada temporal, aparecen calles abnegadas y agua entrando en las cocheras, dejando en evidencia las pobres infraestructuras que no aguantan ni un chaparrón. Es la denuncia que ha formulado el Grupo Municipal Socialista, cuyos representantes vienen reclamando al Ayuntamiento de Almería que "actúe sobre los puntos negros de la ciudad en los que siempre que llueve se producen daños e inundaciones para que dejen de ocasionar tantos problemas. Puesto que son siempre los mismos lugares, deberían tomar, de una vez por todas, cartas en el asunto", ataja el concejal Indalecio Gutiérrez.

Ni siquiera las últimas obras ejecutadas para evitar precisamente encharcamientos ha funcionado. La canalización de pluviales en el bulevar de La Cañada, a la altura del barrio Molino, que iba a acabar con las inundaciones en la zona, según el equipo de gobierno, no ha servido. "La realidad es que no sólo ha vuelto a suceder, sino que las consecuencias de su pésima actuación han sido aún peores", lamenta Gutiérrez, quien explica el "error" de esta actuación: "Al no haber intervenido sobre un solar de tierra por donde discurre el agua de lluvia, buena parte de las calles del barrio han recibido más fango que en ocasiones anteriores". Añade la barriada de Aguafresca , que "ha vuelto a sufrir los mismos problemas de siempre, con casas, almacenes e invernaderos inundados y familias aisladas por la lluvia".

Los accesos a barrios tan poblados como Costacabana, El Alquián o La Cañada, son otros puntos negros, que suelen quedar bloqueados, "dejando durante horas a cientos de familias incomunicadas". "El desprecio del equipo de gobierno del PP por estos barrios nos está llevando a situaciones de este tipo, como la vivida por los vecinos de Costacabana, que, una vez más, han visto cómo la rambla del Charco cortaba los accesos al barrio y destrozaba aún más la playa". El concejal señala los daños de las últimas lluvias en el acceso a El Alquián desde Viator y en el tramo de carretera entre San Vicente y El Alquián, por debajo de la autovía del aeropuerto.

Por último, se ha referido a los efectos de la lluvia en San Miguel de Cabo de Gata, donde solares y plazas acabaron convirtiéndose en pequeñas balsas de agua y fango, al "no existir", asegura el representante de la oposición, ningún tipo de canalización por la que evacuar al mar.