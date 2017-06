La basura cobra vida

Buscar la originalidad para que la nueva norma no pase inadvertida. El Ayuntamiento de Almería ha puesto en marcha una "novedosa, educativa y didáctica" campaña informativa y de sensibilización para acercar a la ciudadanía la flamante ordenanza de limpieza, que convierte los desperdicios y residuos que habitualmente utilizamos "en seres con vida, animados, que nos van a hacer ver la basura desde una óptica diferente, no como algo sucio y desagradable, sino como productos que nos han sido útiles y que no pueden ser abandonados", ha explicado el concejal delegado, Juanjo Alonso.

Una lata de refresco, un envoltorio de cartón, una botella de vidrio, o un chicle "tienen un hogar al que volver cuando ya han cumplido su cometido", convertidos, a de través de una metáfora, "en una especie de mascota. Los ciudadanos, en un ejercicio de corresponsabilidad, lejos de abandonar estos residuos, vamos a colaborar para que todos acaben en el contenedor adecuado", explicaba.

En este sentido, Alonso subraya que "con esta campaña -ideada por la empresa 'EA Branding'- queremos que los almerienses vean al Ayuntamiento como una aliado en un objetivo común, no trasladar la responsabilidad de la limpieza y mantenimiento a ellos", aclaró, "pero sí vamos a buscar en todas y cada una de las personas un activo para lograr el objetivo de una ciudad más limpia. No se trata de prohibir o multar, sino de compartir la tarea de mantener una ciudad más limpia, algo que nos beneficia a todos".

Cuñas de radio, video-spot para redes sociales y televisión, muppies y el 'microsite' www.almerialimpia.org con todas las piezas que contiene esta campaña y que incluye el contenido de la nueva Ordenanza de limpieza, completan la acción publicitaria que a partir de mañana estará en la calle, una campaña "diferente, amable, que humaniza los desperdicios y es capaz de llamar la atención de todos, también de niños y jóvenes".

Alonso recuerda que en la labor de mejora de la limpieza y hacer de la ciudad un espacio "limpio y agradable para todos "la implicación del Equipo de Gobierno y del propio alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, "es total". Por ello, y dentro de esta campaña se ha incluido la remisión por carta a todos los hogares de un mailing informando de su contenido, pidiendo su colaboración y subrayando que "la limpieza de nuestra ciudad es un objetivo que a todos nos compete, que a todos nos afecta y que todos nos beneficia por igual".