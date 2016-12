Los bomberos del Levante darán servicio al Almanzora tras la 'espantá' de Albox

Era la crónica de una muerte anunciada, y pese a que la Diputación Provincial de Almería ha estado negociando hasta el último momento, no ha habido posibilidad de revertir la situación. A partir de este próximo 1 de enero el Ayuntamiento de Albox dejará de prestar el servicio de extinción de incendios en las comarcas del Almanzora y Los Vélez y será el Consorcio de Extinción de Incendios del Levante los que se encarguen de socorrer a todos los municipios. El Ayuntamiento ha acordado la devolución de las instalaciones del parque de bomberos del municipio a la Diputación Provincial de Almería así como traspasar a la institución este servicio después de que en un pleno extraordinario convocado de urgencia se acordara con el voto negativo del equipo de gobierno que dirige Francisco Torrecillas no revocar el acuerdo plenario del pasado 28 de noviembre por el que se decidió esta medida.

En una nota, el primer edil albojense ha indicado la situación "muy precaria" en la que trabajan la docena de bomberos del municipio, a los que ha tachado de "héroes", y que hasta el momento han prestado servicio tanto en Albox como a los municipios de la comarca del Almanzora; de forma que a partir del 1 de enero de 2017 abandonará estas funciones en virtud del acuerdo alcanzado en pleno.

No obstante, el regidor cree que el servicio que se ofrece en el valle "es una estafa" y "una vergüenza" ante la situación del parque, cuestión que, según ha incidido, ha tratado de "hablar con la Diputación".

Torrecillas ha defendido que Albox ha estado financiando "de manera solidaria" un servicio que ha dado cobertura "a casi media provincia durante los últimos 30 años" pero "sin recibir la ayuda de otros pueblos beneficiados ni un respaldo firme de la Diputación de Almería".

Una visión diametralmente opuesta a la que ayer realizó el vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, que tildó "de "barbaridad" y "despropósito" que el propio alcalde convoque un pleno extraordinario y urgente para revocar un acuerdo de pleno y posteriormente vote en contra del mismo y más aún, matizó ayer, "cuando es una operación que no veo buena para el municipio de Albox por ningún lado", al explicar que el Ayuntamiento deberá seguir abonando las nóminas de los bomberos incluidos en su relación de puestos de trabajo y decidir si mantiene o no a los que no forman parte de la plantilla de funcionarios además de dejar de percibir los 150.000 euros que anualmente le abonaba la institución supramunicipal para el mantenimiento del servicio.

García se ha mostrado muy molesto con la actitud de Torrecillas quien "sin hablar con Diputación ni el Consorcio de Bomberos del Levante" ha decidido "dejar de prestar una competencia que es propia del Ayuntamiento de Albox", para lo que se ha remitido al artículo 92.d. del Estatuto de Andalucía y al artículo 9.g. de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) para justificar que la prevención y extinción de incendios "se trata de una competencia municipal".

En los mismos términos ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a todos los municipios afectados (más de una veintena del Almanzora y Los Vélez) al señalar que se va a "reforzar" el servicio de Bomberos del Levante para atenderles, si bien los ayuntamientos de la zona, que carecen de Consorcio, tendrán que solicitar a la Diputación el servicio, justificar por qué no pueden prestarlo y decir de qué manera van a abonar el servicio.

"No obstante, el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, determinó que a los municipios de menos de 20.000 habitantes que demuestren que no pueden prestar el servicio, no les costará nada y lo asumirá la institución, que es la única de Andalucía que lo paga", ha aclarado García, quien no obstante, se ha cuestionado cómo va a prestar Albox su servicio ya que contará, al menos, con seis bomberos en plantilla.

En este sentido, a pregunta de los periodistas, García no ha desvelado que postura adoptará la Diputación ahora con el Ayuntamiento de Albox que sí dejará de contar con la nave propiedad de la institución y que entregará en los próximos días "y que visitaremos con un federatario municipal para conocer en qué estado nos la entregan", ha precisado García.

Este rocambolesco final para un problema que llevaba ya enquistado muchos años, sobre todo con los últimos alcaldes albojenses, también puede repercutir en una sanción económica puesto que la Diputación Provincial ha iniciado medidas de carácter administrativo que "pueden derivar en acciones legales" y "que por desgracia pueden afectar a los vecinos de Albox por culpa de las decisiones políticas de los máximos responsables del Ayutamiento", ha espetado.

Por el momento, la Diputación no tiene previsión de cuántos municipios solicitarán acogerse a la prestación, de manera que aún "se está analizando" qué refuerzos habrá que recabar y qué coste tendrá para el Consorcio del Levante. Asimismo, ha apuntado que serán los técnicos los que decidirán si una dotación de bomberos ocupará las instalaciones de Albox o no, lo que también se derivará del estado en el que se encuentren.

Hay que recordar que en el Parque de Albox actualmente trabajan 11 personas, 6 de ellos como bomberos profesionales. Hace unos días la Diputada especial de Consorcios, Mancomunidades y Protección Civil, Isabel Belmonte, confirmaba que "el Parque seguirá abierto en 2017 gestionado por el Ayuntamiento y en las mismas condiciones que estos años" pero finalmente no ha sido así. Ahora el Ayuntamiento deberá hacerse cargo de la nómina de los 11 trabajadores del Parque de Albox, que en realidad son trabajadores del Ayuntamiento y que independientemente de que Diputación gestionase o no el servicio, el Consistorio tendría que seguir pagando sus nóminas, pero ya sin la subvención de Diputación.