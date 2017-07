Los cacos de la Alcazaba, en la calle por la legislación vigente

Los robos y actos vandálicos en vehículos estacionados en el entorno de la Alcazaba son bien reales y la Policía Nacional es conocedora de ello. Es más, el subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, reconoce que esta problemática existe y que los agentes luchan contra ella capturando a los responsables pero que la legislación actual hace que queden en la calle tras su paso por la sede judicial.

"La verdad es que los casos se están resolviendo, se están deteniendo a los autores, el problema es que la normativa vigente es excesivamente contemplativa con respecto a este tipo de delitos, que en el Código Penal no están castigados a lo mejor con la contundencia que desearían los afectados que se hiciese", aseguró ayer García Lorca durante la presentación del Plan Turismo Seguro del verano junto al comisario jefe de la Comisaría provincial de Policía Nacional, Adolfo Castaño.

"En nuestro estado de derecho, lo que sí estamos haciendo bien es capturando a los infractores, en eso sí puedo decir que lo está haciendo muy bien Policía, pero su puesta en libertad o no, no depende de la actividad policial, sino de la interpretación que se haga de la norma jurídica, y eso no nos corresponde a nosotros", añadió.

Así pues se vuelve a producir una situación que no es nueva. Los jueces tienen que aplicar unas leyes que no hacen ellos y que en casos como éstos, cuando lo robado es de escaso valor y no existen circunstancias agravantes, hace que los delincuentes queden en la calle a la espera de juicio con demasiada frecuencia. Es una pescadilla que se muerde la cola y que poco ayuda a los vecinos de calles y zonas como San Antón, el vial abierto junto al Mesón Gitano, la zona de La Hoya entre el cerro de San Cristóbal y la fachada norte de la Alcazaba, las traseras al Ayuntamiento en la calle Pósito y aledaños, etc., que durante los últimos dos meses han visto como este problema crecía provocando "gran inseguridad y miedo, además de los cuantiosos daños", según la Asociación de Vecinos Casco Histórico. Una entidad que destaca la labor de la Policía Nacional pero reclama mayor presencia de la Policía Local.

Lo que sí es cierto es que el Plan Turismo Seguro llega como agua de mayo. García Lorca ha asegurado que este operativo "tiene como objetivo principal incrementar la seguridad ciudadana en las zonas turísticas con el fin de proporcionar un entorno seguro tanto a los turistas que deciden pasar su vacaciones en Almería como a los residentes".

García Lorca ha afirmado que "el Plan Turismo Seguro contempla un refuerzo en seguridad ciudadana con más dotación de agentes de Policía Nacional con especial atención a los robos en viviendas con motivo también de los desplazamientos fuera de la provincia durante la época estival". En cualquier caso, el subdelegado ha manifestado que "Almería sigue reduciendo los índices de seguridad, con la tasa de criminalidad más baja de la última década, gracias a la eficiencia de nuestros agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Por su parte el comisario jefe de Policía Nacional ha destacado que "el Plan Turismo Seguro contempla más presencia policial en zonas turísticas sin bajar la guardia y manteniendo la misma presencia policial en los diferentes barrios". Adolfo Castaño también ha recordado que se mantiene el nivel 4 de alerta antiterrorista para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sobre el incremento de agentes durante este operativo el comisario ha asegurado que "tenemos un grupo de 25 policías en prácticas que vienen de la Academia de Policía, un refuerzo de la UIP, Unidad de Intervención Policial, además de otros refuerzos como los 15 policías que ya prestan servicio en el puerto con motivo de la Operación Paso del Estrecho".

El Plan Turismo Seguro de la Unidad de Participación Ciudadana de Policía Nacional que estará en marcha hasta el 30 de agosto, tiene como finalidad ofrecer más vigilancia en vías de comunicación urbanas, puertos y aeropuertos junto a hoteles, playas y campings, atender más rápido y de forma eficiente a los perjudicados por la comisión de hechos delictivos, trasmitir sensación de mayor seguridad entre los turistas tanto españoles como extranjeros y contribuir al mantenimiento y mejora de la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.