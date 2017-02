La capital planea activar un bonobús de trasbordo en el próximo concurso

El servicio de autobuses de la capital almeriense es, sin duda, uno de los más envidiados por el resto de ciudadanos de las grandes ciudades. Es de los más baratos, permite el acceso gratuito a determinados colectivos como los mayores de 65 años y personas con discapacidad y es relativamente puntual. Además, hace escasas semanas incorporó cinco nuevos autobuses a su flota. Su servicio acaba de dar más cobertura a sus líneas, como es el caso de la 4 desde Torrecárdenas a la Universidad.

Y el Ayuntamiento tiene previsto incluir en el pliego de condiciones del próximo concurso (que previsiblemente se llevará a cabo en 2019) es el bonobús de trasbordo para que sus usuarios no tengan que pagar por doble o triple partida cuando tengan que hacer uso de varios vehículos para llegar a su destino. El pasado mes de octubre de 2016, el Defensor del Pueblo Andaluz inició una actuación de oficio al conocer el informe realizado por una asociación en defensa de los consumidores sobre los servicios de transporte público en 10 ciudades andaluzas, según el cual Almería sería la única que no ofrece tarjetas de bonobús con transbordo a los usuarios del transporte público colectivo en autobuses urbanos.

Es la única de las grandes ciudades andaluzas que no posee esta opción

"No sólo no se produce una reducción tarifaria sino que, incluso, siempre que el transbordo tenga lugar dentro de un determinado plazo máximo de tiempo (por ejemplo una hora), no tiene repercusión económica alguna. Es decir, los transbordos realizados dentro de ese lapso de tiempo preestablecido no generan consumo adicional de viaje en la tarjeta", entendía el Defensor del Pueblo Andaluz.

En la actualidad, el billete ordinario de Surbus tiene una cuantía de 1,05 euros. Existe un bonobús de 10 de viajes que tiene un coste de 7,40 euros y que, como el resto de bonos, puede adquirirse en el quiosco de la Avenida Federico García Lorca abonando una fianza de tres euros. El bono bus Universidad vale 5,55 euros. En cuanto a las tarjetas, la mensual libre se adquiere por 32,45 euros, la mensual Estudiantes Libre Uso (27,50 euros). Los billetes especiales (trasbordos y otros eventos como la feria) en la actualidad tienen un coste de 1,25 euros. El bono bus pensionista cuesta 2,85 euros y existe una tarjeta mensual Estudiantes 10 Libre Uso a la que se accede abonando 11,85 euros.

Para tener acceso a la tarjeta gratuita de mayores 65 euros se debe estar censado en la capital, así como para poder adquirir la tarjeta para personas discapacitadas.