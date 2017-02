Casi 5 años de cárcel por robar a pedradas un móvil en el parque del Andarax

El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha condenado a 4 años y 9 meses de prisión a dos hombres que robaron un móvil a pedradas. La sentencia recoge que el acusado, S.C., sobre las once y media de la noche del 16 de agosto de 2016, junto a otra persona no identificada, abordaron a dos hombres en las afueras del parque del Andarax. Esgrimiento una barra de madera y una piedra los obligaron a entregarles todo lo que llevaban, diciéndoles que si no lo hacía se llevarían la moto de ambos. Los asaltantes comenzaron a golparlos con la barra y la piedra, hasta que se hicieron con un móvil y se dieron a la fuga. Por estos hechos han sido condenados a penas de 4 años y 9 meses de prisión por un delito de robo con violencia y a dos multas de 180 euros por dos delitos leves de lesiones.