El carril bici y su dura relación con los peatones

Es pleno verano y la gente acude al Paseo Marítimo de la capital. Uno los hacen a bañarse, otros a pasear, otros a correr, unos a patinar y algunos acuden con su bicicleta. En invierno, no hay demasiados problemas, pero en verano, esta malgama de gustos se cruzan y crean algún conflicto. Por eso, no es extraño ver frenazos y reproches entre los ciclistas y los peatones. Algunos no se dan cuenta de que existe una vía ciclista y otros, probablemente, vayan a una velocidad superior a la indicada, incluso a la permitida. El caso es que de vez en cuando se crea alguna trifulca. Basta con pasear un rato por el Paseo Marítimo durante el fin de semana para presenciar algunas de estas 'peleillas' típicas y totalmente lógicas.