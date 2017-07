Un catálogo de maniobras para sortear y burlar la ley

La treta de los falsos servicios no fue la única utilizada por Cándido Trabalón y Manuel Tijeras. No. En cierto momento el regidor decidió que se aprobara la concesión de las licencias por el pleno de la corporación, "a pesar de que tal facultad de otorgamiento de licencia de obras es propia del alcalde". El último de dichos plenos en los que fueron aprobadas fue el del 18 de febrero y posteriormente Trabalón dejó de convocarlos porque no quería que su actividada fuese "manifiesta". Así, optó por "no resolver voluntariamente sobre la concesión o denegación" de las mismas y dejó transcurrir el plazo de tres meses sin dictar una resolución para luego "certificar su concesión por silencio administrativo". Trabalón no requirió al técnico contratado los informes de estas licencias y no inició, "como era su obligación", ningún procedimiento de revisión de oficio para dejarlas sin efecto. De esta forma fueron concedidas un total de treinta licencias por silencio administrativo para un total de 155 viviendas.

Por otro lado, entre 2005 y 2006 Trabalón y Tijeras concedieron una serie de licencias de segregación de fincas rústicas situadas en suelo no urbanizable con conocimiento de que se estaba autorizando "auténticas parcelaciones urbanísticas" prohibidas por la ley, "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo establecido" y sin informes jurídicos. En todas estas licencias se expresaba que "en este municipio de Zurgena no es preceptiva la correspondiente licencia de segregación ni para fincas rústicas ni urbanas" pero inmediatamente después se autorizaba a dividir la finca en un número determinado de parcelas que a continuación se calificaban como de naturaleza urbana.

Los dos técnicos que fueron contratados por el Ayuntamiento de Zurgena para este 'modus operandi', Carlos Domingo Berbel y Francisco Salvador, y la secretaria municipal, Trinidad Lidueña admitieron los hechos de los que estaban acusados en la vista oral, lo que supuso un gran varapalo para las defensas de Trabalón y Tijeras.