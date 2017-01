Los centros de salud, con la mitad de profesionales hasta el día 9

En el ecuador de las fiestas navideñas, los centros de Atención Primaria pasan por una de las épocas más difíciles del año. Tal y como han informado desde el Sindicato Médico de Almería, (Simeal), los centros de salud llevan desde el pasado día 23 con la mitad de la plantilla de profesionales. Y así continuarán hasta el próximo 9 de enero. Tal y como han detallado desde el colectivo de galenos, "los profesionales han dividido las vacaciones de Navidad en dos turnos, quedando las plantillas reducidas a la mitad, sin que el Servicio Andaluz de Salud (SAS), haya realizado ningún contrato". Así, desde Simeal han señalado que "la media es de unos 10 médicos por centro de salud, que ahora en Navidad se quedan en 5". "Esto no tendría que ser así, y el SAS debería por lo menos de cubrir las sustituciones para que la plantilla esté al menos al 70%". La falta de previsión ha originado que las consultas de los centros de salud del Distrito Almería se saturen, más aun teniendo en cuenta que por las tardes tampoco se abre hasta la próxima semana. "Hay médicos que tienen que atender a más de 50 pacientes diarios, y esto se convierte en una práctica verdaderamente difícil". "Los pacientes de un compañero que se va de vacaciones los tenemos que atender otros, por lo que la situación es caótica". "Hay que atender a los pacientes lo más rápido posible para poder hacer frente a todas las personas que esperan tras la puerta, cada uno con sus circunstancias personales". "Por no hablar de la desmotivación que esto genera en los profesionales médicos, que vemos como nuestro trabajo cada vez es menos reconocido en todos los sentidos". El hecho además de que los Centros de Atención Primaria estén cerrados por las tardes contribuye además al colapso de las urgencias, tanto de la Bola Azul, como del CARE Nicolás Salmerón. Desde el sindicato médico han insistido en que si la situación sale adelante no es por otra cosa que por la vocación y la profesionalidad de estos sanitarios, para los que la asistencia y atención de sus pacientes es lo más importante. Aun así han advertido que "la paciencia tiene un límite, y la resistencia física también". "Y por supuesto todo esto repercute en la calidad asistencial de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud, a los que se les dedica mucho menos tiempo del que les corresponde en las consultas de atención primaria", han concluido desde Simeal.