"La ciudad está parada y los concejales del PP huidos, refugiados en sus áreas"

Después de media vida en política y algún que otro batacazo, aún mantiene intacta su ilusión por ser el alcalde de Almería. Estuvo a un par de horas de conseguirlo con un pacto con Ciudadanos que quedó en agua de borrajas y no hay día que no lo recuerde. Lo ha deseado siempre, desde que se afiliara con apenas 16 años a las Juventudes Socialistas siendo un chaval de las 500 Viviendas comprometido con el movimiento vecinal. Hoy como portavoz del Grupo Municipal del PSOE en la oposición y con escaño en el Senado hace balance de la gestión municipal, del pasado y de los retos de futuro, sin perder de vista la regeneración de su partido y los lastres de esta provincia.

- El Ayuntamiento, ¿mejor con el actual alcalde o con el anterior?

- No se ha experimentado ningún cambio, tenemos un alcalde distinto no votado por los almerienses, pero no ha cambiado nada más. Se siguen manteniendo los mismos tics y las mismas políticas y se dedica más tiempo a vestir al alcalde como alcalde que a la gestión de la ciudad. La preocupación de todo su equipo es darle esa vestimenta de alcalde, pero no que realmente ejerza. La ciudad está bastante parada, con mucha incertidumbre e inestabilidad porque tiene un alcalde que te dice sí a todo pero luego no lo hace. El alcalde del sí pero no. A nosotros nos gustaría, como grupo en la oposición, llegar a acuerdos , pero también plantear alternativas. Cada vez nos dice más gente que marcamos la iniciativa política en esta ciudad y debería tenerla el equipo de gobierno.

- ¿Y cuál es su balance de lo que llevamos de legislatura?

- No tendría ningún elemento a destacar. Se ha traducido en un intento de hacer cosas porque ocurre que cuando planteamos medidas nos dicen que se van a hacer pero luego no se hacen. Por lo tanto hay un para adelante y para atrás por el que la ciudad no avanza de un equipo de gobierno poco solvente y poco preparado para dirigir una capital como Almería. A veces buscan cortinas de humo y atrincheramiento en posturas que no hacen avanzar a la ciudad. El hecho de que tengamos que devolver 500.000 euros porque 374 personas no hayan sido contratadas es uno de los ejemplos del gobierno de las tres D: desinterés, descoordinación y desgobierno.

- ¿Qué papel está jugando el PSOE desde la oposición?

- Nosotros en la oposición no estamos cómodos, pero nos permite trabajar para ganar las elecciones. A lo mejor otros prefieren estar cómodos en la oposición. Queremos marcar la iniciativa política y hacer propuestas desde un punto de vista moderado. Hay gente que me pide una oposición más estridente y esa sería la más fácil. La que hacemos, moderada y planteando alternativas, es mucho más difícil. El Grupo Socialista está muy cohesionado y los ciudadanos nos ven como un gobierno potencial, que está trabajando en la sombra y marcando los temas de interés de esta ciudad.

- ¿Se ha parado a pensar que ya llevaría año y medio de alcalde de la ciudad? ¿Qué habría hecho en este tiempo?

- Claro que lo he pensado y tengo claro que estaría gobernando de otra manera, trabajando mucho más con los barrios, cohesionando la ciudad y liderando reivindicaciones en materia de comunicaciones fundamentales para Almería. Estaríamos trabajando más con la oposición porque las mayorías han pasado a la historia y, por tanto, hay que saber pactar y dialogar con los demás partidos.

- En minoría se aprueban las mociones como churros y eso complica luego su ejecución real.

- Está ocurriendo porque tenemos un alcalde del sí pero no y un equipo poco solvente que aprueba cosas y te dice que sí para salir del paso y no perder una votación, pero luego las dejan estar. Por eso decía antes que hemos cambiado de alcalde, pero se mantienen las mismas políticas de no hacer lo que promueve la oposición, con una obsesión enfermiza de los concejales de intentar vestir al alcalde de autoridad cuando la autoridad se gana gobernando con todos y para todos. Veo a concejales huidos de la ciudad, refugiados en su despacho, que temen más por su futuro que estar preocupados por los problemas de la ciudad. Nosotros hemos venido aquí a desalojar al PP y a ganar las elecciones, pero no a estarnos quietos y esperar que el gobierno municipal haga. Porque estaríamos apañados. Nunca me he encontrado un equipo tan parado, tan pasivo y tan fuera de juego de lo que le interesa a la gente como el que tiene hoy Almería.

- ¿Considera que la mochila de Luis Rogelio puede ser un lastre para el actual alcalde de Almería?

- Ramón Fernández-Pacheco era la mano derecha del anterior alcalde, ha estado en las juntas de gobierno en las que se ha decidido la herencia que hoy tiene. Por lo tanto, es su propia herencia. Todos esperábamos un cambio de actitud y de formas en el Ayuntamiento y no se ha producido. Y esa es mi principal crítica y se lo hemos dicho desde la lealtad. Aquí está la oposición para apoyar cuestiones de interés general y en contra de lo que veamos perjudicial para los intereses de Almería. No vamos a buscar el protagonismo, vamos a presentar un proyecto que se gane el apoyo de los almerienses en las próximas elecciones

- ¿Qué le parecen los presupuestos de 2017 aprobados con el apoyo de Ciudadanos?

- El respaldo me parece más bien una foto, un paripé vacío de contenido. Hay muchas obviedades en ese documento. Les ha faltado poner que abrirán el Ayuntamiento todos los días. Y ese presupuesto es acordó con el modelo de ciudad que tienen totalmente desdibujado, alejado de la realidad, sin políticas activas de empleo ni cohesión de los barrios y encima han querido vender que es eminentemente social cuando sólo han subido 20.000 euros en la partida de emergencia social. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Es un presupuesto que se podría haber trabajado con la oposición porque nosotros no planteamos líneas rojas. El de 2017 no va a ser un presupuesto que permita a la ciudad crecer, es un presupuesto deprisa y corriendo, para salir del paso. Y para colmo solo habrá nueve o diez meses para ejecutarlo.

- ¿Qué cree que piensan diputados y senadores del PP sobre la tomadura de pelo con el AVE?

- El principal problema es que creo que no piensan en Almería, puesto que no estaría pasando. Y serían los primeros que estarían todos los días trabajando y reivindicando lo contrario a lo que hace su Gobierno. Eso es a lo que yo me dedico. A llevar Almería y sus necesidades a las instituciones en las que estamos, mientras que los parlamentarios del PP están desaparecidos. Están huidos de la realidad de la provincia y eso sí que es una mochila y también una hipoteca para el actual alcalde.

-¿Qué puede hacer el alcalde para acabar con este ostracismo?

- Un alcalde tiene que ser reivindicativo y debe buscar el apoyo y consenso de todos para que detrás de él esté la sociedad civil y así exigir ante cualquier administración. No vale de nada que vaya a Madrid a echarse una foto con Rafael Hernando. Tienen que ir los grupos de la oposición y la Mesa del Ferrocarril a pedir un trato justo para Almería. Podemos vender muy bien nuestro Museo de la Guitarra en Fitur, pero es más importante mejorar las comunicaciones que tenemos en la provincia.

- ¿Qué tiene que hacer la provincia para recibir más inversiones?

- Los almerienses tenemos que plantarnos y decir basta ya. No podemos seguir tolerando, como decía ayer el presidente de los empresarios, que se estén desviando a otras regiones fondos europeos que correspondían a nuestra provincia. Podemos tener un maravilloso Puerto-Ciudad, el proyecto en el que ahora se han refugiado, pero descuidamos todo lo demás.

- El PSOE está preparándose para una etapa de congresos que definirá su rumbo en los próximos años. ¿Qué expectativas tiene?

- Nosotros tenemos que estar en los problemas de los ciudadanos y es la prioridad, pero es bueno que se abra ahora un periodo de participación de la militancia. Somos el partido más democrático del arco parlamentario y llega el momento de reflexionar sin dedicarle más tiempo del que debemos. Este año de congresos internos va a fortalecer al PSOE y como dice la presidenta de la Junta va a provocar una recuperación mucho más fuerte de lo que algunos piensan del partido. Tenemos que ser noticia por lo que planteamos a la sociedad y no por lo que nos decimos.

- La plataforma por las primarias congregó a cientos de militantes en Almería. ¿Qué papel jugarán?

- Los militantes vamos a tener ahora en igualdad de condiciones la oportunidad de opinar y debatir en las ponencias y enmiendas a los congresos. Lo importante ahora es hablar de proyectos y no de personas. Como decía Javier Fernández tenemos el avión pero vamos a buscar el plan de vuelo y el piloto. El avión es el partido y necesita el plan de vuelo que será las políticas que los militantes decidan ahora y después votaremos al piloto.

- ¿Cómo ve la Agrupación desde que tomó las riendas Fernando?

- La Agrupación nos está prestando un gran apoyo al Grupo Municipal Socialista para ser un referente político en la ciudad. Es el vehículo que mejor puede transmitir las demandas y necesidades de los barrios y la sociedad en general a los concejales en el Ayuntamiento. Lo que nosotros consigamos de aquí a los dos próximos años es la clave no sólamente para ganar en Almería, sino también la Diputación. Somos muy conscientes de que lo que hagamos en este grupo y desde la Agrupación Local va a permitir recuperar la Diputación porque los 2.500 votos que subimos en la capital supusieron un diputado más. Hay una cuestión que ha cambiado con esta agrupación y hay que hacer autocrítica. Cuando antes íbamos a los barrios los vecinos nos decían que sólo íbamos en campaña y ahora lo que nos dicen es otra vez estáis aquí.

- Puestos a hacer autocrítica, algo me dirá de la fuga de votos que han tenido en los últimos años...

- Por supuesto, no estamos satisfechos para nada. A mí me pedían que cambiara la tendencia porque el PSOE había bajado en las últimas elecciones municipales y lo conseguimos. A partir de ahí estamos en el camino de recuperar la Alcaldía. Yo ya no quiero más al PSOE en la oposición. Y en eso me estoy dejando la piel hasta el último minuto, sea o no el candidato. Mi responsabilidad y la de mi grupo será devolverle el gobierno a mi partido por el interés de la ciudad.

- Pero en ilusión por ser alcalde creo que pocos le ganan hoy.

- Mi ilusión es gobernar esta ciudad, cambiarla y mejorarla. Soy un municipalista convencido de que Almería tiene unas enormes posibilidades que no se están sabiendo aprovechar y me dejaré la piel por ser alcalde. Pero también tengo claro que respetaré lo que decidan los militantes, si entienden que no debe ser espero haber contribuido por lo menos a que mi partido sea el que gobierne la próxima legislatura en la ciudad, lo que implicaría hacerlo en la provincia.

- Para conseguirlo es obligado un acuerdo con otros partidos. ¿Lo firmaría con Miguel Cazorla?

- No, no soy quién para descartar nada. Se avecina una época en la que no habrá grandes mayorías y los ciudadanos nos votan para que nos entendamos. No descarto que si llega ese momento se pueda pactar en base a proyectos y programas como hicimos.

- ¿Por qué ha querido compaginar su portavocía con el Senado?

- No es un empeño personal porque los estatutos lo permiten estando en la oposición. Si soy alcalde no sería ni un segundo senador. De hecho, tuve mi renuncia escrita el viernes 12 de junio y esa misma mañana cuando terminara la sesión de investidura la iba a mandar al Senado. De hecho ya había advertido al Grupo Socialista. Lo que no entiendo es que lo haya compatibilizado alguien que era alcalde. Lo que yo hago es representar a los almerienses, que son 190.000, un tercio de la provincia, en el Ayuntamiento y en el Senado. Llevo los problemas de la ciudad y darle voz en el Senado. Algunos de los que me han criticado en público, en privado me han felicitado por tener a alguien del Ayuntamiento en Madrid.

- ¿Qué le parece la reconquista de Pedro Sánchez? ¿Tendrán represalias los que lo apoyen aquí?

- Lo ha planteado como una gira para escuchar a la militancia. Y es ahora el momento de plantearse el modelo de partido y de repensar las políticas del PSOE. En absoluto habrá represalias para nadie. Cada uno que se posicione con quién quiera, pero siempre a favor del PSOE porque así ganamos todos. Ha llegado el momento de la militancia y así lo entiende la actual gestora del partido.

- Después de años de confrontación, las relaciones con la Junta del Ayuntamiento empiezan a fluir y se desbloquean los proyectos.

- Las relaciones tienen que estar basadas en la lealtad y no en atrincheramientos. Y así se lo he trasladado al alcalde y al equipo de gobierno que a veces utilizan determinadas cuestiones como trinchera de batalla política. Pese a que algunos concejales, más preocupados por su futuro y para hacer méritos, plantean broncas y elementos de confrontación, me consta que la relación entre la delegada del Gobierno y el alcalde es mucho más fluida. El alcalde no ha echado en falta en ningún momento que se le ponga al teléfono la delegada porque eso va en beneficio de los almerienses.

- Pero ha tenido que pasar más de un año para que Susana Díaz venga a conocer al alcalde.

- Pero la presidenta no tiene la culpa de que el Ayuntamiento de Almería haya cambiado de alcalde. Ya estuvo con el anterior y no tiene la culpa de que el PP decida cambiar y poner a alguien no votado por los ciudadanos.

- Un deseo para este 2017.

- Que nos vaya mejor a todos que en 2016. Quiero que 2017 sea el año del empleo en esta ciudad, que puedan bajar esos más de 20.000 parados, también el ejercicio en el que el alcalde y el equipo de gobierno dialoguen más con la oposición y también en el que se puedan encarrilar problemas que colapsan y dificultan el progreso de la provincia.