La condena de un extécnico le cuesta a Zurgena el pago de 645.992 euros

Carlos Domingo Berbel, el extécnico municipal de Zurgena condenado recientemente en el marco del caso 'Costurero', no gana para sustos. Ahora la Audiencia Provincial ha ratificado una condena por prevaricación que le fue impuesta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería, con una sutil diferencia, eso sí. Donde el tribunal de instancia imponía únicamente una multa de 360 euros por un delito de prevaricación, ahora la Audiencia da la razón a las siete familias de británicos que recurrieron el fallo y le imponen el pago de 645.992 euros en indemnizaciones, a las que deberá hacer frente junto a él el Ayuntamiento de Zurgena como responsable civil subsidiario.

Así se compensará finalmente a los compradores de buena fe de parte de una promoción de 98 viviendas cuya construcción en el Paraje de Los Cabreras fue paralizada por orden judicial. La juez de instancia concluyó que "la indemnización derivaba de los delitos de ordenación del territorio de los que se acusaba a los otros investigados, que han resultado absueltos, y no del delito de prevaricación, al tratarse éste de un delito de mera actividad". "No podemos estar de acuerdo con la conclusión jurídica a la que llega el Juzgado de primera instancia en este sentido", dicen los magistrados, quienes afirman que "los recurrentes han sufrido un perjuicio", dicen ahora los magistrados de la Sección Tercera, que añaden que si C.D.B.F. "hubiese emitido un informe desfavorable a la concesión de la licencia de obras solicitada para la construcción de unas viviendas, y no un informe favorable a esa concesión, al tratarse de suelo no urbanizable", no hubiese sido aprobada por el pleno.

"Es evidente, por tanto, que existe un nexo causal ininterrumpido entre la emisión del informe técnico emitido por el condenado y el perjuicio patrimonial sufrido por los compradores que han impugnado la sentencia", afirman, apostillando que "lo anterior conduce a declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento de Zurgena para el que trabajaba el acusado como asesor técnico".