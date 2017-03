La debilidad de los muros deja al viejo Ayuntamiento sin sótano para parking

La primera fase de la rehabilitación de la Casa Consistorial y Plaza Vieja permitió la creación de un garaje en el sótano existente en la parte de la edificación actualmente en uso -en el ala donde se encuentran las nuevas dependencias y el Salón de Plenos-, que suele ser empleado por concejales y personal autorizado. El proyecto original planifica la ampliación de este sótano, lo que hubiera permitido multiplicar las plazas disponibles, si bien las obras que el Ayuntamiento tiene previsto retomar esta misma semana no lo contemplan ya. Durante medio año, los trabajos de rehabilitación han permanecido suspendidos después de que fuera detectada la necesidad de reforzar la estructura y la cimentación, así como los muros interiores de la Casa Consistorial.

"¿Quién me resarce a mí de las pérdidas sufridas desde 2005?"

54 años de actividad que el Bahía de Palma, el histórico bar situado junto a la Plaza Vieja, ve como se agota desde que en 2005 se produjera el desalojo de la Casa Consistorial y unas obras que se prolongan una eternidad para un negocio cuyo público han sido los trabajadores municipales y los ciudadanos que acudían hacer sus gestiones y a participar en las actividades lúdicas y culturales. Pide su actual propietario una compensación por las pérdidas económicas que ha sufrido este tiempo y que sabe que seguirá padeciendo en los próximos años, tal y como queda reflejado en el escrito que Ramón Belmonte tenía preparado para leer ante el alcalde en el último Pleno, que se prolongó más de lo que hubiera deseado. "¿Quién es el responsable directo de las pérdidas que el Bahía de Palma está sufriendo?, ¿por qué nadie en el Ayuntamiento asume su responsabilidad?, ¿por qué el Ayuntamiento destina fondos a la creación de empleo en el casco histórico, mientras al mismo tiempo fomenta su destrucción?, ¿quién me paga las pérdidas desde 2015 por los festivales y actividades en la plaza a los que no he tenido acceso por las obras?" Son las preguntas que aún permanecen sin contestar tras un año de reclamaciones.