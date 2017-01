El despegue de El Toyo

El próximo lunes abre sus puertas la Escuela Pública de Golf de El Toyo, un centro para el fomento de una práctica deportiva que acercará a miles de personas cada año a la urbanización más joven de la capital, nacida para albergar la villa olímpica con motivo de los Juegos Mediterráneos de 2005. La nueva instalación, que ha contado con una inversión de más de 2,5 millones de euros, supondrá un refuerzo de la oferta complementaria de ocio de una zona de referencia para el turismo de la capital. De hecho, la administración andaluza pretende plantear al Ayuntamiento de Almería la posibilidad de desarrollar programas conjuntos con el campo de golf municipal, un uso compartido que, entre otras ventajas, propiciaría el ahorro de casi un millón de euros que requiere la construcción de una casa-club en el Alborán Golf. La puesta en funcionamiento de la instalación de 60.000 metros cuadrados y una previsión de 1.600 usuarios al mes llega en el mejor momento de una zona concebida como la joya de la corona, enclavada a las puertas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, con unas instalaciones hoteleras modernas y excelentes comunicaciones.

El Toyo, enclavado a sólo unos kilómetros del aeropuerto, empieza a despegar y se consolida como referente turístico de la capital. El campo de golf municipal ha cerrado el año con 34.724 green fees, que sería algo así como los tickets para el desarrollo de esta disciplina deportiva en sus instalaciones, lo que se traduce en 10.984 más que el año anterior. El crecimiento de la facturación, según ha constatado el Área de Promoción del Ayuntamiento de Alería, es del 23%, si bien sería de más del 30% en los dos últimos ejercicios tras el rescate municipal y la bajada de precios. La instalación recibe a cada vez más jugadores extranjeros, principalmente escandinavos y británicos de las operativas turísticas, y ha comenzado a dar beneficios después de una travesía por el desierto. Es más, el consistorio tiene ofertas sobre la mesa de empresarios hoteleros para ofrecer servicios de restauración en eventos y bodas, una alternativa viable en otros campos de golf que ha sido aparcada hasta conocer las futuras sinergías con la instalación que abrirá la Consejería de Turismo y Deporte. Tampoco es prioridad la propuesta de Ciudadanos para privatizar Alborán Golf, pese a lo atractiva que puede resultar su gestión ahora que está levantando cabeza.

La buena marcha del campo de golf es uno de los síntomas más evidentes del resurgir de El Toyo, si bien resulta también esclarecedor, en la particular lucha contra la estacionalidad de esta tierra, que al menos el Hotel Barceló Spa permanezca abierto durante la temporada de invierno. El turoperador sueco Nordpoolen contribuye a la llegada de golfistas fuera del periodo estival, en los primeros y últimos meses del año, y otras operativas internacionales como la de Saga permite que mil turistas británicos senior se alojen en los establecimientos del residencial entre febrero y junio. Mucho más beneficioso para Almería está siendo el acuerdo con la aerolínea inglesa de bajo coste Jet2 con vuelos directos entre marzo y octubre con los aeropuertos de Edimburgo, Leeds, Manchester, Newcastle y East Midlands y una previsión de 22.000 viajeros británicos al año tanto en paquetes turísticos cerrados para grupos como individuales. Pero el plato fuerte este año lo cocina Thomas Cook, uno de los principales touroperadores internacionales con su apuesta decidida por la capital. En los próximos meses convertirá el Cabogata Garden Hotel & Spa en uno de sus nuevos resort Sunconnect, hoteles temáticos para familias conectadas también en vacaciones, con una demanda creciente en el mercado europeo. De hecho, el de El Toyo será uno de los tres únicos hoteles que abra este año en España, junto al de Mallorca y Tenerife, lo que representará un considerable impulso a la capital como destino turístico.

La cuota de mercado de Thomas Cook en el mercado británico arroja una previsión de crecimiento del 30% este año en la provincia, siendo más de 60.000 los visitantes en el último ejercicio. Y no hay que olvidar tampoco otro de los motores del resurgir de la urbanización, el Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata-El Toyo, sede para los negocios y las reuniones que el año pasado visitaron más de 43.000 personas en más de una quincena de seminarios y ferias. Esta instalación recientemente mejorada es el buque insignia de la capital para captar a un segmento que no ha dejado de crecer en nuestro país y cuenta con la ayuda del clima y la oferta complementaria de ocio, deportes y naturaleza. Este año ya hay cerrados, según la previsión del último consejo de administración de la Empresa Municipal de Turismo, una decena de eventos y aún no se ha celebrado ni tan siquiera Fitur, uno de los mayores escaparates del turismo nacional e internacional y primera parada de la promoción del destino. Aunque este año se hará especial hincapié en la cultura a través del Festival Flamenco de Almería que ya ha superado las cincuenta ediciones con ayuda del mejor embajador posible, el guitarrista Tomatito, El Toyo será el eje de un destino que despega.