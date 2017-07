Sin un "detonante" y en un molesto momento

La huida de Mabel Hernández de Ciudadanos no tiene, según el partido, un "detonante", si bien en los corrillos del Ayuntamiento era sabido que las relaciones internas eran cada vez más tirantes y el propio comunicado de la edil, aun escueto, es contundente a la hora de señalar un responsable. Miguel Cazorla asegura que las relaciones han sido siempre cordiales y mantiene que esta salida le ha pillado por "sorpresa". De esto no hay duda pues la renuncia a seguir en la formación naranja no solo se ha producida en medio de la visita a Almería del presidente de Ciudadanos de Andalucía, Juan Marín, sino en el juego de presión entre los de Cazorla y los de Ramón Fernández-Pacheco en dos semanas intensas, en las que el Grupo Municipal de C's ha pasado de prácticamente requerirle el cese al alcalde del concejal del PP Carlos Sánchez a forzar a Fernández-Pacheco a que se siente y firme el documento de compromisos del pacto con el que Ciudadanos facilitó el poder municipal a los populares como lo hiciera su antecesor, Luis Rogelio Rodríguez-Comendor.

La decisión de Hernández de ser a partir de ahora concejal no adscrita embiste contra esta pretendida revisión de los acuerdos, que probablemente ya no sucederá si la edil no regresa a casa. No es una situación nueva para Miguel Cazorla.

Ya sufrió junto a Juan Megino, ambos en la formación de Gial, la salida de este grupo independiente -resultado de una división interna del Partido Popular-, de Pilar González Pradas. La concejal constituyó el Grupo Mixto, y contaba, como lo hará Hernández, con dos personas de confianza dentro de la configuración de la Casa Consistorial.

En la marcha de González Pradas, aun guardando similitudes, hay dos diferencias. La primera es que fue una expulsión por parte de Gial ante los enfrentamientos públicos de González Pradas con Megino, y también con Cazorla, y la segunda que no alteraba ese equilibrio de fuerzas en el seno del Plenario donde gobernaba en coalición PP-Gial.

Habrá que esperar al regreso de Mabel Hernández para conocer con detalle los argumentos por los que ha decidido marcharse de Ciudadanos, dejando también sus funciones como responsable institucional de esta fuerza política.