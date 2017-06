Un primer diagnóstico visual apunta que la recuperación del Cable Francés es factible

Los primeros resultados del estudio sobre el estado de la estructura del Cargadero Francés que está realizando el Ayuntamiento de Almería son halagüeños. Las inspecciones visuales efectuadas por los ingenieros de la empresa contratada, ICC Control de Calidad, apuntan a que la Gerencia de Urbanismo podría acometer sin grandes problemas la puesta en valor de esta infraestructura para su conversión en un paseo abierto al uso público sobre el mar.

El concejal de Desarrollo Urbano y Vivienda, Miguel Ángel Castellón, se mostró ayer en rueda de prensa optimista ante estos primeros informes preliminares, aunque el Consistorio está pendiente de recibir los resultados de las pruebas de laboratorio, tanto a nivel de superficie como bajo el agua, determinantes a la hora de adoptar decisiones acerca de la conveniencia o no de invertir en la recuperación de elemento, de 313 metros de longitud y cuya actividad cesó en 1996.

Para la realización de estos análisis en laboratorio, la empresa adjudicataria del estudio ha tomado testigos de hierro y cemento, del tamaño de unos catorce centímetros aproximadamente, que tendrán que confirmar esas primeras impresiones.

"Hasta que no tengamos los informes finales por escrito no podemos dar nada por hecho, pero parece que, según esa inspección visual de los ingenieros que me han trasladado, la estructura goza de salud", pudiendo soportar grandes cargas gracias al doble pilotaje de refuerzo que amortigua los movimientos dinámicos. "No vamos a organizar grandes conciertos sobre la estructura, pero parece que puede soportar el uso que pretendemos", amplió el responsable municipal.

Miguel Ángel Castellón abundó sobre un aspecto deteriorado. En concreto, una de las vigas que "se encuentra en mal estado", si bien, según añadió el edil, es un inconveniente menor, técnicamente subsanable y desde el punto de vista económico, asumible.