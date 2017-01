Los enganches vuelven a dejar sin luz a Los Almendros y Piedras Redondas

Los enganches ilegales están provocando un problema tras otro en el barrio de Los Almendros. Ya no solo se ha quemado por completo la red general que se instaló, por medio millón de euros, el año pasado, cada cierto tiempo se queda un transformador. En la mañana de ayer, los vecinos del barrio, pero también los de Piedras Redondas, se vieron afectados por este problema, ya que estuvieron sin luz por un periodo de tiempo que se alargó durante casi dos horas.

Esta vez fue un transformador subterráneo el que se vio afectado. Tanto Endesa como una dotación de seis bomberos acudieron al lugar de los hechos para solucionar rápidamente la incidencia.

Hay que recordar que hace apenas unas semanas, la red del barrio de Los Almendros ardía por completo. En el verano de 2014, la anterior red eléctrica no dio más de sí. En torno a medio año pasaron el 90% de los vecinos del barrio de Los Almendros sin luz en sus viviendas. Los enganches ilegales colapsaron el sistema y la empresa encargada del servicio, el Ayuntamiento y la Junta tuvieron que tomar medidas. Fue entonces cuando se llevó a cabo un proceso de regularización eléctrico de esta zona de la capital. Muchos de ellos tramitaron los expedientes para engancharse, y no de forma ilegal, a la luz. Aun así, no todos los llevaron a cabo. Para que esto fuera posible se instaló una nueva red general, la más moderna de la capital, con el fin de dar el servicio adecuado a los vecinos del barrio. Esta red podría haber soportado tres veces el consumo máximo establecido para el barrio y terminó quemádose.

Con estos trabajos, Los Almendros se convertía en un barrio con un abastecimiento adecuado a sus necesidades. Todas las viviendas -un total de 295- contaron entonces con contador propio. Algo que no sucedía con anterioridad. Es cierto que la precariedad económica de los vecinos de esta zona hace complicados los pagos, pues, en principio, para regularizar el servicio había que abonar casi 400 euros, sin embargo, Endesa dio facilidades y este pudo ser abonado mediante mensualidades.