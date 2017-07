La escasez de policías nacionales en la provincia llega al Congreso

Hace dos semanas escasas, cuatro sindicatos de la Policía Nacional de Almería aseguraban que durante este verano no podían asegurar una atención ciudadana eficaz debido a la falta de policías que sus plantillas padece. El fenómeno de la inmigración a través de pateras, que está batiendo todos los registros este año, les impide realizar con normalidad el resto de sus funciones. Los representes de los sindicatos policiales Alternativa Sindical de Policía (ASP), Confederación Española de Policía (CEP), Unión Federal de Policía (UFP), y Sindicato Profesional de Policía (SPP) hicieron llegar a la Dirección General un documento en el que solicitaban la ampliación del catálogo en la provincia. La respuesta, también mediante escrito al que ha tenido acceso Diario de Almería, fue negativa.

Ahora será la vía administrativo-política la utilizada para garantizar unas condiciones de trabajos dignas para la Policía Nacional de Almería. Antonio Trevín, Diputado por Asturias, Miguel ángel Heredia Díaz, Begoña Tudnidor Moreno y José Andrés Mora, diputados por Málaga y Sonia Ferrer Tesoro y Juan Jiménez Tortosa, diputados por Almería, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, firman un escrito en el que formulan preguntas al Gobierno.

Plantean si tiene previsto el Gobierno habilitar lugares idóneos y adecuados para atender las necesidades que genera el incremento de llegadas o si habilitará nuevos instrumentos para evitar que se perturben los servicios que se les prestan habitualmente a los ciudadanos. Además, pregunta si incrementará los medios personales para atender las demandas de asilo que se generen. Los socialistas también quieren saber si se aumentarán los efectivos policiales para poder hacer frente a las necesidades que la custodia de estas personas genera, así como los trámites de extranjería, traslados a sedes judiciales y a su destino inmediato y a nuevos emplazamientos.

Los socialistas apuntan que "desde 2013 el incremento de llegadas de inmigrantes a través del estrecho y especialmente por la zona del mar de Alborán no ha hecho más que aumentar anualmente y parece que no tiene visos de que vaya a disminuir este goteo". En este sentido, argumenta que ente esto, el Gobierno, "que ya preveía este peligro por la brecha que existía en la zona", en el primer informe de seguridad nacional, "no ha adoptado medidas especiales para intentar hacerle frente, a la vez que tampoco ha incrementado las dotaciones y medios necesarios, personales y materiales para acoger a las personas que llegaban a la costa. Málaga y Almería son dos ejemplos de la situación de desbordamiento de las infraestructuras de acogida".