El escudo que frena el tráfico de droga en Almería

El EDOA. (Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas), con ámbito de actuación en toda la provincia, tiene como misión ejecutar los servicios e investigaciones especializadas para perseguir y reprimir el contrabando, el fraude fiscal y el narcotráfico en su ámbito competencial, así como obtener información de naturaleza fiscal. El sargento jefe de este equipo explica en declaraciones a Diario de Almería que dependen de la Unidad Orgánica de la Policía Judiciales y asegura que en la provincia se ve "un poco de todo" en lo que se refiere al tráfico ilícito de estupefacientes, desde fuertes organizaciones que trabajan con marihuana, grandes alijos de hachís o importantes cantidades de cocaína. Sin embargo, el sargento reconoce que la crisis ha provocado que la marihuana viva un "boom"#en estos momentos. Un crecimiento que se suma a los cambios de los "modus operandi"#a lo largo del tiempo. "Ellos cambian y nosotros también nos adaptamos, tanto con los medios como con las técnicas que utilizamos", asegura a la vez que incide en el "boom por el que pasa la marihuana por los beneficios que reporta su cultivo, elaboración y traslado a países de Europa". Sin olvidar que las penas por delitos vinculados a esta sustancia son mucho menores que las ligadas, por ejemplo, a la cocaína u otras drogas catalogadas como que provocan grave daño a la salud. "El valor es tal que la gente se anima a plantar porque obtiene un beneficio rápido con un riesgo mínimo", apostilla.

El sargento añade que antes era normal que hubiese personas que siempre se habían dedicado al narcotráfico detrás de alijos de hachís o cocaína mientras que ahora "muchos ven una salida y acaban cometiendo delitos contra la salud pública y además de defraudación de fluido eléctrico, con los problemas que ello genera". Lo normal es que esta marihuana y otras drogas salgan por carretera, lo que de hecho hace que las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil realicen un gran número de aprehensiones. "Existen otros modus operandi, todavía siguen entrando por los puertos, en embarcaciones de recreo, pesqueros, lanchas neumáticas...", dice a la vez que afirma rotundo que en Almería no existe el problema de la costa de Cádiz, especialmente en Algeciras, donde los agentes están prácticamente en guerra con los narcos. El que ésta sea una provincia más tranquila se debe en gran medida al trabajo del EDOA, ya que entre 2006 y 2010 fue una de las "puntas de lanza" en la entrada de hachís pero "desarticulamos muchas organizaciones, lo que dio pie a que cambiasen los canales". "Este EDOA tiene una historia muy grande y ha realizado una labor excepcional. Somos muy nombrados y los delincuentes lo saben, por lo que han tenido que cambiar las rutas y los modus operandi", asegura.

La mayor parte de la mercancía sale hacia Europa por transporte en carretera

Mantiene que la clave del éxito radica en la enorme confianza que que la Jefatura y los mandos de la Comandancia tienen en la Unidad Orgánica y el EDOA, el "extraordinario"#equipo humano bajo sus órdenes y la relación interna entre ellos, pues "son muchas horas y no escatimamos, cuando iniciamos el trabajo no se mira el reloj y enganchamos una noche con otra". "Nuestro fin no es sólo la aprehensión, sino la puesta a disposición judicial de esas personas y realizar una buena instrucción que permita su condena", apunta a la vez que subraya la colaboración y coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

Dado que en su labor policial se encuentran desde grupos organizados con estructuras jerárquicas muy férreas, clanes familiares organizados, pequeños cultivadores de marihuana que ganan lo suficientes para tener una vida cómoda o bandas que incluso llegan a comprar a otros delincuentes con plantaciones, los miembros del EDOA#se encuentra con todo tipo de criminales y, como otros guardias civiles de unidades diferentes, no son ajenos a las amenazas. Precisamente hace unos pocos meses el sargento recibió las amenazas de un narco que le recordaba "amablemente" que "lo había detenido dos veces". "Nos exponemos a eso y aunque no pasa como en Algeciras, sí que hemos tenido amenazas reales, con fuego. Puedo contar al menos tres ocasiones en las que el equipo ha tenido que repeler amenazas de fuego, algo que no es lo normal", afirma, si bien mantiene que "cuando terminas te das cuenta de que son gente normal y de que la mayoría entiende el trabajo que desempeña la Guardia Civil. No puedo decir que nos hagamos amigos pero muchas veces salen dándonos las gracias", concluye.