Las esculturas de la libertad regresan un año más a la prisión de El Acebuche

El arte de la libertad ha vuelto a nacer un año más en el centro penitenciario El Acebuche de las piedras tallas certeramente por los once internos que han participado en la tercera edición del taller 'Esculpir la Libertad', del que se encarga del escultor belga Frans Wuytack, un exsacerdote y escultor afincado en Las Negras que ha hecho que estos "se encuentren a sí mismos". Un objetivo que ya buscó los años con otros ocho y diez reclusos que, junto a los participantes en la última edición de esta actividad, han dejado una colección de esculturas exhibida en la sala de exposiciones de El Acebuche.

Wuytack tiene una larga trayectoria de premios internacionales de arte, entre ellos cuatro medallas de oro en escultura en certamen de Arte de Mérito Europeo, o la medalla de oro de la Academia de las Ciencias Humanistas de París, pero todas ellas se quedan pequeñas cuando habla de sus alumnos. "La clave es siempre dar confianza. No han tocado antes el mármol, la piedra, pero la cuestión es encontrarse a sí mismo y descubrir quién son y saber dialogar con la realidad que ahora está representada en piedra", dice.

Juan Manuel Martín, comisario de incontables exposiciones, asegura que "el arte al final los puede llevar a ver algo más que lo que ven entre estas paredes". "Es muy positivo. Por eso desde la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino y el museo de Almería los estamos apoyando". El diputado provincial Manuel Alías reconocía su asombro por las instalaciones en sí. "He tenido oportunidad de hablar con los autores y a todos les digo lo mismo: tienes unas cualidades innatas de las que yo carezco. Estoy convencido de que si eso lo aprovechan en el futuro, les va a reportar mucha satisfacción a ellos, a sus familias y a la sociedad", afirma. Por su parte, el director de la prisión, Miguel Ángel de la Cruz, asegura que "el centro penitenciario se marca como objetivo no sólo la educación convencional, sino la formación integral de la persona y no podemos prescindir del arte y la cultura".