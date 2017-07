El exalcalde de Albox, libre de todo pecado en la causa de los documentos

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huércal-Overa ha archivado de forma definitiva la causa instruida tras la denunci del PPante la Guardia Civil la por la presuntapresunta sustracción y traslado de 40 cajas de documentos supuestamente del Ayuntamiento en un coche municipal conducido por el exalcalde del municipio Rogelio Mena y, posteriormente, sacados nuevamente de estas dependencias hacía un destino desconocido.

Pues bien, la juez no ve delito alguno y ordena el sobreseimiento y archivo definitivo de la causa, así como la devolución de la documentación incautada a Mena, quien expresa su satisfacción. Con este sobreseimiento del Juzgado, dice Mena, se "demuestra una vez más la falsedad de las acusaciones de lo que es ya un acoso del PP". El que fuera Alcalde y Diputado se pregunta tras este sobreseimiento: "¿Ahora quien me resarce a mí, a mi familia, a mi partido, a mi sindicato y a mi entorno de las ruedas de prensa del PP, de los titulares y de los ríos de tinta sobre "los papeles?". "Hay que poner coto a esta estrategia de difama que algo queda porque ya son dos las denuncias archivadas en los últimos años, añade, a la vez que recuerda que la Fiscalía interesaba el sobreseimiento, "por considerar que no existen indicios bastantes de infracción penal, ni datos objetivos para establecer la comisión de ilícito penal". Finalmente Rogelio Mena insiste que se ha demostrado la f"alsedad de la denuncia del PP de Albox que en rueda de prensa me acusaba de distintos delitos sobre una documentación que siempre fue personal y nunca del Ayuntamiento".